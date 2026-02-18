Chase defiende reforma de la Caja Fiscal y anuncia más reuniones con gremios

Según explicó el senador cartista Natalicio Chase, en el encuentro se planteó un cronograma de análisis enfocado en las variantes económicas y en la justificación técnica del proyecto de reforma de la caja fiscal impulsado por el Poder Ejecutivo, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados.

Los representantes gremiales solicitaron una explicación detallada del informe actuarial utilizado por el Ministerio de Economía y Finanzas, así como estadísticas específicas sobre franjas etarias cercanas a la jubilación, especialmente los trabajadores de entre 40 y 55 años con 15 a 25 años de servicio.

También se pidió información sobre el uso de recursos del fondo jubilatorio en determinados periodos y el impacto del 6,5% de aporte estatal en términos absolutos.

Chase indicó que se fijó una nueva reunión para el 25 a las 10:30, tras un encuentro previsto con policías y militares, a fin de completar los datos técnicos solicitados.

“No podemos fabricar dinero”

El senador defendió la necesidad de avanzar con la reforma para frenar el déficit del sistema jubilatorio. Advirtió que, de no introducir cambios, el Estado podría destinar en pocos años más recursos al pago de jubilaciones que al presupuesto de obras públicas.

“Dentro de dos años vamos a estar superando los 600 millones de dólares de aporte. Vamos a tener que elegir entre pagar jubilaciones o reparar rutas, comprar medicamentos o financiar otras áreas”, afirmó.

Sostuvo que el presupuesto es finito y que el crecimiento del déficit obligará a tomar decisiones difíciles si no se corrige el rumbo.

Decisión política y postura de bancada

Chase también hizo referencia a la postergación anterior del tratamiento del proyecto, señalando que fue una decisión política adoptada por el vicepresidente de la República en medio de la presión social.

Aseguró que Honor Colorado mantendrá una postura de bancada y que, aunque existan diferencias internas, primará la decisión colectiva. “Discutimos, nos ponemos de acuerdo y luego respetamos la postura adoptada”, afirmó.

Impacto generacional y tensión social

El legislador reconoció que habrá un grupo cercano a la edad de jubilación que sentirá con mayor fuerza los efectos del cambio, pero sostuvo que el daño mayor sería no reformar el sistema.

Indicó que existen más de 200.000 aportantes que aún deben jubilarse, frente a un grupo menor que estaría en la franja de transición. A su criterio, la prioridad es garantizar la sostenibilidad del sistema para las futuras generaciones y evitar que quienes hoy aportan queden sin posibilidad de acceder a una jubilación.

No obstante, señaló que el reclamo de los sectores afectados debe ser escuchado y que el objetivo es avanzar hacia un consenso que no genere una fricción social mayor.