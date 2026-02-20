Asunción: encuesta para definir a candidata “no es una interna”, recuerda Ortega

Con unas 1.008 muestras, la oposición pretende definir quién será la candidata para la intendencia de Asunción dentro de la oposición. Mediante una encuesta, los electores deberán optar entre la exministra Soledad Núñez y la diputada Johanna Ortega.

Al respecto, la legisladora apuntó que se construyó el proceso de la encuesta con el objetivo de ser “lo más transparente posible” y también se encuentran preparados para mitigar cualquier tipo de inconveniente que pueda surgir.

“No es una interna, no es un día electoral. (La encuesta) tiene sus particularidades. Entre ambos trabajamos con un equipo técnico, político, con representación de ambas candidaturas”, detalló.

Asimismo, explicó que serán 1.008 hogares consultados y de cada vivienda se espera que un elector de la capital conteste a las preguntas realizadas por dos encuestadores -uno de cada candidatura- y verificadas por veedores.

Votos colorados para la oposición

Un punto que detalló Ortega es que sea quien sea elegida para representar a la oposición, esta persona tendrá que “lograr votos colorados” para ganar las elecciones previstas para el 4 de octubre próximo.

“El padrón asunceno, más allá de nuestras preferencias, es mayoritariamente colorado. Quien quiera se electa como intendenta tiene que lograr votos colorados; convencer a los colorados disconformes”, reiteró.

Sobre los resultados de la encuesta, la diputada alegó que no prefiere “arriesgar” una hora o día exacto, ya que se busca evitar que el equipo técnico trabaje de forma apresurada.

“Que mañana y el domingo participen; elijan entre las dos opciones disponibles”, instó.

