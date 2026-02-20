Comisión Permanente invita al titular del IPS a responder sobre supuestas irregularidades en su gestión

El 29 de enero pasado, la diputada Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida (PPQ) presentó una nota al titular de la Comisión Permanente, Colym Soroka (ANR, aliado cartista) para que el presidente del Instituto de Previsión Social, Jorge Brítez, brinde explicaciones claras, técnicas y documentadas respecto a los depósitos realizados por el IPS en la entidad financiera Ueno Bank, así como otros aspectos vinculados a su gestión.

El 16 de febrero un grupo de diputados de la oposición presentó por nota un pedido de citación urgente al titular de la previsional. En la nota remiten una serie de cuestionamientos sobre varios puntos entre ellos:

Sobre el contrato de servicio integral de lavandería con provisión de sábanas hospitalarias que prevé una erogación aproximada de G. 160.000.000.000 por 48 meses (equivalente a G. 40.000.000.000 anuales y G. 3.333.333.333 mensuales), sírvase informar:

a)Metodología de cálculo utilizada para determinar el monto global proyectado.

b)Cantidad total de camas hospitalarias consideradas en la proyección económica.

c)Cantidad promedio de rotaciones diarias estimadas.

d)Costo unitario proyectado por cama por día bajo el modelo tercerizado adoptado. Asimismo, considerando la existencia de infraestructura y equipamiento propio y la adjudicación de insumos textiles en 2024 por montos aproximados de G. 3.657.000.000 (ID 446253), sírvase precisar:

e)Si se realizó estudio técnico y económico comparativo entre el modelo propio y el modelo tercerizado.

f)Si el modelo adoptado representa menor, equivalente o mayor costo total proyectado respecto del esquema anterior.

g)Porcentaje de ahorro o sobrecosto estimado.

En caso de no existir cálculo unitario o estudio comparativo formal, sírvase indicar el fundamento técnico y financiero que justificó la razonabilidad del monto global contratado.

Adjuntar dictamen técnico-financiero, planillas de cálculo utilizadas y acto administrativo de aprobación.

También hacen consultas sobre el mantenimiento de angiografos, abastecimiento de medicamentos

Piden otros datos relacionados a la solvencia, jubilación entre ellos:

1.Sobre el cumplimiento del mandato legal de seguridad, liquidez y solvencia

Indicar qué criterios, indicadores prudenciales y parámetros cuantitativos utiliza actualmente el IPS para garantizar el cumplimiento del mandato legal de seguridad, liquidez y solvencia en la colocación de los recursos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Precisar si el IPS cuenta con modelos internos de medición de riesgo de crédito, riesgo de contraparte, riesgo de concentración y riesgo de liquidez, y remitir la descripción metodológica de dichos modelos.

2.⁠⁠Sobre la eliminación del requisito de patrimonio efectivo

Informar qué normativa interna fue derogada respecto al requisito de patrimonio efectivo mínimo que debían cumplir los bancos y financieras para ser elegibles como contraparte de inversiones del IPS. Explicar las razones técnicas y jurídicas que motivaron la eliminación de dicho requisito prudencial, históricamente utilizado como filtro objetivo de solvencia. Indicar qué indicador prudencial sustituyó al patrimonio efectivo como parámetro de solvencia mínima exigida a las entidades financieras. En caso de no existir sustituto, justificar cómo se garantiza la solvencia de las contrapartes sin un parámetro cuantitativo equivalente. Aclarar si para dicha eliminación se consideró que el Patrimonio Efectivo es el principal “escudo” de los ahorristas ante eventuales pérdidas, y cómo su ausencia afecta la prelación de cobro del IPS en caso de liquidación forzosa de una entidad.

3.⁠⁠Sobre la calificación de riesgo como único filtro vigente

⁠Precisar la calificación de riesgo mínima actualmente exigida a las entidades financieras para recibir inversiones del IPS. Explicar si la calificación de riesgo es considerada por el IPS como suficiente y equivalente a los indicadores prudenciales eliminados (patrimonio efectivo, límites por entidad, etc.). Indicar si el IPS realiza validaciones independientes sobre la solvencia de las entidades, más allá de la calificación otorgada por las calificadoras privadas, considerando que estas últimas no auditan la veracidad de los balances.

4.⁠⁠Sobre la exposición actual del Fondo de Jubilaciones y concentración en UENO BANK

Remitir un detalle agregado y no confidencial de la cartera actual del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, indicando:

Monto total invertido por tipo de instrumento.

Monto total invertido por tipo de contraparte (bancos, financieras, bonos, etc.).

Distribución por calificación de riesgo.

Distribución por plazo y liquidez.

⁠Vencimiento de las colocaciones con el nombre de las entidades receptoras de fondos.

Informar específicamente el monto total colocado en la entidad UENO BANK, detallando qué porcentaje representa dicha inversión sobre: 1) El fondo total de inversiones del IPS, y 2) El patrimonio neto real de la entidad financiera. Indicar si, tras la eliminación del requisito de patrimonio efectivo, el IPS ha incrementado su exposición a entidades que antes no eran elegibles por no alcanzar los mínimos de solvencia histórica.

5.⁠⁠Sobre la evaluación de riesgo posterior a la reforma

6.⁠⁠Sobre la Responsabilidad de los Administradores

Remitir copia del Acta del Consejo de Administración donde se aprobó la última modificación reglamentaria, identificando a los consejeros que votaron a favor de la eliminación de los criterios de patrimonio efectivo.

7.Determinación del Escenario Contrafáctico de Inversión.