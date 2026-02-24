CGR investiga al director jurídico del IPS por crecimiento patrimonial del 215%

El examen de correspondencia será hecho a partir de los datos publicados y consignados por el mismo director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), José Antonio González Maldonado, en sus respectivas declaraciones juradas, confirmó ayer el director de DD.JJ. de la Contraloría General de la República (CGR), Armindo Torres. Este señaló que el contralor Camilo Benítez ordenó el comienzo del análisis, que incluirá pedidos de informes a las diferentes instituciones y entidades financieras.

Un explosivo crecimiento

ABC publicaba ayer el gran despegue económico que tiene el referido director jurídico de la entidad previsional en solo 15 meses. Según el comparativo de sus DD.JJ., de G. 276 millones de patrimonio neto, declarado el 21 de setiembre de 2023, al llegar al IPS subió a G. 870 millones, el 26 de febrero de 2025.

Los documentos revelaban que el principal incremento de patrimonio del alto funcionario era sustentado en el cobro de honorarios profesionales por G. 412 millones y construcción de un quincho con piscina por G. 100 millones.

Igualmente aparecía el significativo crecimiento en el manejo de dinero en efectivo. De G. 1.800.000 en 2023 subió a G. 215 millones a inicios de 2025, además de que sus cuentas de ahorro pasaron de G. 3,4 millones a G. 79 millones.

El 26 de octubre de 2025, González Maldonado mantuvo el elevado crecimiento, alcanzando G. 841 millones de patrimonio neto. Sus cuentas crecieron a G. 86 millones y su movimiento de dinero en efectivo dijo que era de G. 70 millones.

Más plata para vacaciones

Una evidencia del ahora buen pasar del director jurídico del IPS se tiene en sus egresos anuales. Para ejemplo está que al asumir en 2023 declaró que para sus vacaciones presupuestaba apenas G. 18 millones. En febrero de 2025, este ítem ya trepó a G. 25 millones, mientras que para octubre de 2025 la cifra ya creció a G. 70 millones.

González Maldonado había sido fotografiado el 31 de mayo de 2025 cuando asistía el partido final de la Champions League (PSG vs. Inter de Milán), que se celebró en el Allianz Arena de Munich, Alemania. Entonces el alto funcionario dijo que ese viaje era parte de sus vacaciones.

Ingresos legítimos y documentados

El director juridico del IPS, José’i González, remitió ayer un mensaje vía WhatsApp a ABC en el cual repitió que sus ingresos son “legítimos, declarados y debidamente documentados, no constituyendo en sí mismo indicio de irregularidad”.

Dijo que: “El importe declarado como dinero en efectivo proviene principalmente del cobro de honorarios profesionales correspondientes a un caso de significativa envergadura, percibidos por única vez...”

Señaló que “dicho cobro se encuentra encuadrado en la Ley Nº 2796/2005, que regula el pago de honorarios profesionales a asesores jurídicos y auxiliares de justicia de entes públicos”.