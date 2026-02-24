Comienza juicio oral contra intendenta de Valenzuela

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, presidido por la magistrada Karina Jazmín Cáceres, fijó para hoy a las 08:00 el inicio del juicio oral a la intendenta Mirtha Fernández, y otros seis acusados, por lesión de confianza, declaración falsa y otros hechos punibles.

Al respecto, el fiscal Néstor Coronel indicó que hoy se debería abrir el debate judicial, pero considerando que los acusados suelen presentar diferentes medidas para dilatar el proceso, el inicio está en duda.

“Estamos convocados, no tenemos conocimiento de alguna presentación, pero vamos a estar pendientes de que se presente y de acuerdo a eso seguir”, dijo el fiscal.

La acusación fue presentada en marzo de 2023 por los fiscales Diego Arzamendia y Néstor Coronel y desde entonces se pidió que la causa sea elevada a juicio.

Sin embargo, los acusados se turnaron para presentar diferentes chicanas y así dilatar el proceso judicial, tanto que el juez Rodrigo Estigarribia en agosto del año pasado tuvo que ordenar la detención de Mirtha Fernández para que pueda comparecer a su audiencia preliminar y luego de estar unos días con prisión domiciliaria se pudo llevar adelante la diligencia judicial.

Por otro lado, en setiembre del 2025, la fiscala Betti Brítez abrió otra causa e imputó a la intendenta y otras cinco personas por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, por un presunto daño patrimonial de G. 300 millones durante el 2021-2022.