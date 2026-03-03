Diputado cree “probable” que Contraloría “blanquee” a Eddie Jara

La semana pasada, la Comisión Permanente del Congreso Nacional aprobó una declaración presentada por el diputado opositor Miguel Martínez (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA) por medio de la cual el Parlamento insta al presidente Santiago Peña a destituir al presidente de la empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara.

Tanto Jara como su esposa, la diputada cartista Johana Vega (ANR, Partido Colorado), están siendo objeto de análisis por parte de la Contraloría General de la República, luego de que los lujos que frecuentemente ostentan dieran lugar a especulaciones sobre posible enriquecimiento ilícito.

El año pasado, la Contraloría identificó movimientos financieros llamativos en cuentas personales de Jara, millonarios pagos en efectivo realizados con tarjeta de crédito y operaciones sin trazabilidad clara.

“Impresentable”

En conversación con ABC Cardinal este martes, el diputado Miguel Martínez opinó que el presidente Peña no tiene más opción que despedir “a este impresentable Eddie Jara” y argumentó que, si no lo hace, el mandatario estará perjudicando los intereses de su propio partido y del movimiento oficialista cartista.

“Eddie Jara es un tipo que se preparó para robar en Petropar”, dijo.

El diputado Martínez insistió en que la “ostentación” y los “gastos enormes” que se atribuyen a Jara lo dejan en evidencia.

Sin embargo, dijo que no sería sorprendente e incluso es “probable” que la Contraloría “blanquee” a Jara, teniendo en cuenta que “las instituciones están totalmente copadas” por aliados del cartismo.