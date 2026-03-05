Caja Fiscal: docentes creen que Senado trataría “de sorpresa” la reforma la próxima semana

Esta semana, la Cámara de Senadores decidió postergar “sine die” (sin fecha definida) el tratamiento del proyecto de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (caja fiscal) que impulsa el Poder Ejecutivo, cuyo tratamiento iba a tener lugar el próximo 25 de marzo, luego de que la Cámara de Diputados aprobara una versión modificada del proyecto original presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

El Gobierno alega que introducir modificaciones al sistema jubilatorio –entre las que se incluye el establecimiento de edades mínimas de jubilación para todas las cajas e incrementar los aportes de los afiliados a las cajas más deficitarias, como las de docentes y fuerzas de seguridad– es necesario para detener el creciente déficit de la caja fiscal, que al culminar el año pasado ascendía a más de 400 millones de dólares, según el Ministerio de Economía y Finanzas.

Sin embargo, las medidas propuestas por el Gobierno han sido muy resistidas por los gremios afectados como los docentes, miembros de fuerzas de seguridad (militares y policías), docentes universitarios y magistrados judiciales, que realizaron grandes movilizaciones de protesta en todo el país el día en que el proyecto fue tratado en Diputados.

Podrían tratar “de sorpresa” la reforma

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), uno de los mayores gremios sindicales docentes del país, remarcó que la postergación “sine die” del proyecto de reforma es vista con recelo por los maestros.

“El término postergación no condice con lo que se decidió”, señaló. “Se establece el tratamiento ‘sine die’: lo pueden tratar esta tarde, mañana o en cualquier momento cuando tengan los números, o tratar sobre tablas en sesión ordinaria. Es bastante peligroso”.

De hecho, Piris dijo que “amigos” del gremio docente dentro del Congreso Nacional indicaron extraoficialmente que es muy posible que el Senado dé tratamiento al proyecto de reforma “de sorpresa”, sobre tablas, en su sesión ordinaria del próximo miércoles.

En respuesta, los distintos gremios docentes analizan convocar una nueva movilización y que educadores de todo el país converjan en Asunción la próxima semana para protestar el miércoles.

Decidirán sobre movilización en los próximos días

Piris señaló que el peor de los escenarios para los gremios sería la aprobación en el Senado de la versión del plan de reforma que fue sancionada en febrero en la Cámara de Diputados, que incluye términos que los funcionarios públicos de las cajas afectadas han rechazado con vehemencia.

Los docentes presentaron al Parlamento una versión modificada propia del proyecto de reforma –que propone que los funcionarios puedan jubilarse a los 55 años de edad con una tasa de retorno del 75 por ciento de sus salarios y a los 60 años con una tasa de retorno del 90 por ciento– y el senador cartista Silvio Ovelar (ANR, Partido Colorado) manifestó ayer en una entrevista con ABC que está trabajando en otra versión modificada con participación de los gremios.

Piris comentó que el sábado habrá una reunión entre representantes de los distintos gremios docentes para coordinar la eventual movilización del miércoles. Agregó que el lunes está prevista una reunión de los representantes gremiales con el senador Ovelar, tras la cual se decidiría sobre la manifestación.

Alliana prometió “ablandar” al ministro de Economía

Piris agregó que el vicepresidente Pedro Alliana se comprometió a “ablandar” al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, a quien señaló como el principal obstáculo para implementar las modificaciones al proyecto de reforma que desean los docentes.

“La mayoría de los senadores están dispuestos a ceder en gran parte de lo que solicitamos, pero el ministro de Economía se mantiene firme con apoyo del presidente (Santiago Peña)”, dijo el presidente de la FEP.