Día de alegatos en juicio de intendenta de Valenzuela

La jefa comunal Mirtha Fernández (PLRA) está acusada junto con otras seis personas por lesión de confianza por una supuesta “tragada” de G. 1.199 millones durante la gestión del 2019.

El fiscal Néstor Coronel indicó que hoy se presentarán los alegatos iniciales y que la defensa de la intendenta planteó que se realice una nueva pericia a las obras ejecutadas durante el 2019 al que accedió el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por las juezas Karina Jazmín Cáceres, Ana Rodríguez y Yolanda Morel.

Según el Ministerio Público, la intendenta Mirtha Fernández se asoció con funcionarios municipales, fiscalizadores de obras y contratistas para desfalcar a las arcas municipales G. 1.199 millones con obras que figuraban solo en los papeles y otras que fueron pagadas dos veces.

Afrontan también el juicio oral Cristhian David Flecha Fernández (tesorero municipal); los proveedores del Estado Carlos y Aníbal Samudio Sánchez. Además de Sergio Ariel Flecha Fernández (funcionario municipal y hermano del tesorero), el contratista Maglio César Nelson Muñoz Díaz y la secretaria municipal Verónica Acosta Cantero.

En tanto que los contratistas Blásido Candia y María Liz Fleitas en el 2023 se sometieron a un proceso abreviado y fueron condenados a dos años de cárcel, pero con suspensión de la condena y obligados a pagar cada uno G. 110 millones en cuotas de G. 4.583.333.