¿Pudo repetirse el “Marzo Paraguayo”? Riera responde a advertencia de “Beto” Ovelar

El senador cartista Silvio “Beto” Ovelar afirmó que cedieron en sus pretensiones con respecto a la reforma de la Caja Fiscal porque le confirmaron que se iba a “armar” un “marzo paraguayo”, haciendo alusión al episodio de violencia que se registró en nuestro país en marzo de 1999.

Incluso, mencionó que recibió información de que entre los docentes manifestantes se percibieron “infiltrados” que pretendían al parecer crear disturbios.

El ministro del Interior, Enrique Riera, negó que haya habido condiciones para un “marzo paraguayo” y resaltó que ni siquiera hubo informes previos de inteligencia que sindicara dicha intención. “No tuvimos ningún reporte de ninguna señal de violencia”, declaró.

Riera descarta condiciones para un “Marzo Paraguayo”

Agregó que prevé conversar con el legislador para obtener mayor información sobre su advertencia. “Voy a hablar con él y preguntarle cuáles son los elementos que le llevaron a esa conclusión”, expresó.

Además, Riera mencionó que no todos los docentes se sumaron a la movilización, por lo que resaltó que “no creo que haya habido condiciones para un marzo paraguayo”.

Impacto político de la reforma de la Caja Fiscal

No obstante, el ministro coincidió parcialmente con el análisis del senador oficialista respecto al impacto político que podría tener el debate sobre la reforma.

“La lectura de Beto es correcta, en el sentido de que si esto no se resuelve, esto puede ir creciendo o volviéndose incontrolable”, apuntó.

Riera niega supuesto “brazos caídos” en la Policía

El senador cartista también afirmó que la Policía realizó “brazos caídos” en el marco de la movilización. Sin embargo, el ministro del Interior rechazó esa versión y sostuvo que los agentes estaban motivados.

“En las fuerzas públicas, policías y militares, nosotros no tuvimos ninguna señal de brazos caídos, mucho menos de amenaza de golpe de Estado”, refirió.

Añadió que el Gobierno explicó el alcance del proyecto dentro de la Policía, lo que permitió contener la mayoría de los reclamos internos.