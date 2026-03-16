Contraloría destituye y sumaria a hurrera cartista

La resolución N° 183, firmada por el contralor general de la República, Camilo Benítez Aldana, dispone la instrucción de Sumario Administrativo a Danna Vanessa Concepción Arias Valentino, funcionaria del ente contralor en averiguación y comprobación del supuesto incumplimiento de sus deberes y obligaciones conforme a lo establecido en el Reglamento Interno del Personal.

El documento, además, designa a la abogada Andrea Pérez, en carácter de jueza instructora, y a la abogada Mirtha Benítez, en carácter de Secretaria de Actuación. También ordena “practicar cuantas diligencias sean necesarias para el debido esclarecimiento de los hechos investigados en el presente Sumario Administrativo”.

Asimismo, en otra resolución, el ente destituye a Arias Valentino del cargo de directora de la Dirección de Control de la Gestión Ambiental y Cultural del Estado de la Administración Descentralizada y de los Organismos Departamentales y Municipales, dependiente de la Dirección General de Control de la Gestión Ambiental y Cultural del Estado, donde percibía un salario de más de G. 17 millones.

Conforme a los antecedentes, Arias Valentino, volvió a hacer política partidaria. Esta vez en la campaña electoral del precandidato a intendente de Asunción del cartismo Camilo Pérez y del precandidato a concejal de Asunción por Honor Colorado Diego “Arki” Sotomayor.

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Arias Valentino fue una de las 500 participantes en el encuentro del “Arki” Sotomayor con mujeres coloradas hace unos días. La misma ya fue sumariada junto a otros funcionarios de la CGR en enero de 2023 cuando firmaron un comunicado en apoyo a Horacio Cartes tras ser declarado “significativamente corrupto”.

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En ese entonces el contralor general Camilo Benítez dijo que no podía sancionarla debido a que no existía un reglamento interno o código de ética que pueda definir la conducta de los funcionarios.

Dicho reglamento fue actualizado en marzo de 2023, después de ese escándalo, y ahora sí prohíbe estas prácticas. No obstante, la CGR viene siendo duramente cuestionada por su servilismo al cartismo en los últimos tiempos.

Argumento de la CGR

En la resolución se menciona que, a través de la información publicada en un medio de comunicación (ABC Color), “se ha tomado conocimiento de la posible conducta contraria a lo establecido en el Reglamento Interno del Personal de la Contraloría General de la República, por lo que de manera oficiosa se inició la Investigación Preliminar contra la funcionaria Danna Vanessa Concepción Arias Valentino, funcionaria de la Contraloría General de la República”.

Indica que “el medio de comunicación hace alusión a la participación de la citada funcionaria en un acto de campaña política de un candidato a la intendencia de la capital”. Agrega que “la Dirección de Asuntos Internos dependiente de la Dirección General de Integridad y Transparencia, emitió el Dictamen DGIT/DAI N° 01 de fecha 16 de marzo de 2026; en el que se estableció que la conducta de la funcionaria Danna Vanessa Concepción Arias Valentino, se circunscribiría a faltas administrativas de segundo grado en atención a que incurrió en la prohibición establecida en el Artículo 55, inciso k)“.

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“Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes y reglamentos especiales, queda prohibido a los funcionarios: k) Realizar actividad político-partidaria dentro o fuera de la institución. Es incompatible el desarrollo de actividades políticas y electorales con el cumplimiento de las funciones y responsabilidades asignadas al Personal Permanente y Contratado de la Contraloría General de la República, y Comisionado a la institución” del Reglamento Interno del Personal de la Contraloría General de la República aprobado por Resolución CGR N° 254/23″, señala la nota.

La resolución indica que el hecho constituye falta de segundo grado conforme a la previsión normativa del Capítulo 26 – Del Régimen disciplinario y las faltas, en el Artículo 78 del mismo reglamento interno, en el que se determina: “Son faltas de segundo grado, las siguientes: inc o) Realizar, participar o adherirse a actividades político partidarias dentro o fuera de la institución. […] inc. u) Incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en este Reglamento y disposiciones legales vigentes o realización de actos prohibidos e incompatibles con la función pública”.

Finalmente, la resolución de la CGR señala que “de acuerdo con el análisis fáctico y normativo precedentes, la Dirección de Asuntos Internos, dependiente de la Dirección General de Integridad y Transparencia, sugiere a la máxima autoridad institucional, salvo parecer contrario, la instrucción de sumario administrativo a la funcionaria Danna Vanessa Concepción Arias Valentino, por las faltas de segundo grado establecidas en el Artículo 78, incisos o) y u), en concordancia con el Artículo 55, inciso k), ambos del Reglamento Interno del Personal de la Contraloría General de la República”.

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Cesan comisionamiento de hurrero

El ente contralor también cesó la comisión interinstitucional del funcionario de la Contraloría General de la República, Víctor Hugo Colmán Irala, ante el Ministerio de Justicia.

El término del comisionamiento “en atención a la investigación preliminar por supuesto incumplimiento del Reglamento Interno del Personal de la Contraloría General de la República”.

De acuerdo a los datos, Víctor Hugo Colmán Irala es hurrero del concejal cartista de Asunción Nasser Esgaib, quien busca el rekutu. Este es funcionario permanente de la Contraloría General de la República (CGR), comisionado al Ministerio de Justicia, cobra G. 6.700.000 al mes; es estudiante universitario.

Nasser es hijo del polémico diputado cartista Yamil Esgaib.