“Carne más barata”: anuncio de Peña desata críticas por falta de soluciones estructurales

A través de sus redes sociales, el presidente Santiago Peña presentó la iniciativa como una forma de “acercar beneficios reales” a la ciudadanía, destacando un ahorro de al menos 25% en cortes de carne mediante ferias organizadas junto al Ministerio de Agricultura y la Asociación Rural del Paraguay.

El objetivo, según el Ejecutivo, es facilitar el acceso a alimentos esenciales y fortalecer el vínculo entre productores y consumidores.

No obstante, el anuncio se da en un contexto en el que el propio Gobierno ha reconocido que el alto precio de la carne golpea el bolsillo de las familias paraguayas.

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Lluvia de críticas en redes sociales

Lejos de generar respaldo, la publicación del mandatario provocó una avalancha de cuestionamientos por parte de usuarios, quienes apuntaron a la falta de políticas estructurales.

“¿Qué lógica tiene considerar esto como algo digno para el consumidor? En vez de garantizar precios en todo el país, hacen ferias”, cuestionó Alexis Mendoza.

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En la misma línea, otra cuenta criticó el carácter limitado de la medida: “¿En serio considera un logro bajar el precio en una feria de un solo día?”.

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Reclamos por “medidas parche” y falta de acceso real

Varios comentarios apuntaron a que este tipo de iniciativas no resuelven el problema de fondo: el acceso sostenido a alimentos básicos.

“Es una humillación tener que ir a comprar así y encima no hay oferta”, escribió una usuaria, mientras que otros cuestionaron la logística y disponibilidad real de los productos.

También surgieron comparaciones con escenarios de crisis regional, en críticas que reflejan un creciente malestar ciudadano.

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Desconexión entre discurso y realidad económica

Las reacciones evidencian una brecha entre el discurso oficial —centrado en indicadores macroeconómicos positivos— y la percepción cotidiana de la población, especialmente en lo que respecta al costo de vida.

El precio de la carne se ha convertido en uno de los puntos más sensibles del consumo familiar, y ya había sido señalado como un factor de malestar incluso por el propio Gobierno.

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