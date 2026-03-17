Peña reúne a gobernadores cartistas “enojados” por reforma de Hambre Cero

El titular del Poder Ejecutivo, Santiago Peña, recibió este mediodía en la residencia presidencial a un grupo de gobernadores colorados con quienes tuvo una reunión de trabajo. Si bien se anunció en la agenda oficial, los jefes departamentales no emitieron declaraciones al término del encuentro.

Asistieron los gobernadores de Guairá, César Luis “Cesarito” Sosa, quien es además titular del Consejo de Gobernadores; Marcelo Soto, de Caaguazú; Freddy D’Ecclesiis, de San Pedro; Denis Lichi, de Cordillera; Cristhian Acosta, de Caazapá; Nelson Martínez, de Canindeyú; Víctor Hugo Fornerón, de Ñeembucú; Norma Zárate de Monges, de Paraguarí; Liz Meza, de Concepción; Harold Bergen, de Boquerón; César “Landy” Torres, de Alto Paraná; Arturo Méndez, de Alto Paraguay; Juan Acosta, de Amambay; y Bernardo Zárate, de Presidente Hayes.

Los gobernadores de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA), y Javier Pereira (PLRA), de Itapúa, no asistieron a la reunión.

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Fricciones

La reunión de Peña con los gobernadores colorados se da en un contexto de fricción por el proyecto de ley que plantea quitar el manejo de los millonarios fondos del programa de alimentación escolar Hambre Cero a ciertos jefes departamentales. Esta situación generó una grieta en Honor Colorado.

El documento tiene como proyectistas al senador Silvio “Beto” Ovelar y la senadora Lizarella Valiente, ambos de Honor Colorado.

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El proyecto de ley tiene media sanción del Senado y ya genera ya problemas en la bancada cartista en Diputados. Las tensiones tienden a crecer.

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El proyecto de ley apunta por ahora a las gobernaciones de Concepción, a cargo de la cartista Liz Meza, y a la de Alto Paraná, en manos del también cartista César “Landy” Torres, y si bien aún no ha tenido entrada oficial a Cámara Baja, ya abrió una grieta, según admitió el nuevo líder de bancada de Honor Colorado, diputado Miguel Del Puerto.

“Hay posiciones dispares en la bancada. La Cámara de Senadores todavía no remitió el proyecto, por lo que el contenido no manejo, pero a título personal –no como líder– sigo apostando a la descentralización”, dijo Miguel Del Puerto adelantando su postura en contra.

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La iniciativa pretende que el manejo de los fondos en Alto Paraná y Concepción pase a manos de uno de los “superministros” de este gobierno, Miguel Tadeo Rojas, tesorero de la ANR y titular del Ministerio de Desarrollo Social.

Este ya tiene en su poder el manejo de Hambre Cero en Central, donde el gobernador es el opositor Ricardo Estigarribia (PLRA, Nuevo Liberalismo) y Presidente Hayes, administrada por el colorado Bernardo Zárate, presuntamente castigado por no ser del equipo del senador cartista Basilio “Bachi” Núñez.

La postura de Del Puerto estaría influenciada por el temor de que esta iniciativa luego se “contagie” a otros gobernadores, entre ellos el que forma parte de su equipo político en Caaguazú, Marcelo Soto (ANR, HC).

Del Puerto acotó que cree que el senador Silvio “Beto” Ovelar –también cartista, pero su enemigo político en Caaguazú– no actuó por cuenta propia, sino que “capaz haya sido vocero de un grupo de senadores”.

Otra que admitió enojo es la diputada cartista Liz Acosta, del equipo de Landy, quienes están en disputa de cara a las internas con el clan Zacarías Irún, del cual es parte la diputada Rocío Abed (ANR, HC).

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¿Qué dijo Peña?

“Trabajando en equipo por el desarrollo de todo el país. Hoy me reuní con gobernadores de distintos departamentos para coordinar acciones concretas. Nuestro objetivo es asegurar que los proyectos lleguen a cada rincón y se traduzcan en beneficios reales para todas las familias”, expresó el presidente Santiago Peña, en redes sociales.

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Se desconoce si el mandatario qué postura tendrá al sancionarse el proyecto de ley en Diputados. Es decir, si promulga o veta la iniciativa.