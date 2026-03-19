Intendente niega esquema “José’i” González en San Lorenzo

Luego de que el concejal Isaac Rojas (PLRA) presentara una denuncia penal contra el intendente de San Lorenzo Felipito Salomón (ANR-HC) y dos asesores jurídicos por supuestamente montar similar esquema hecho por “Jose’i” González en el Instituto de Previsión Social, el jefe comunal emitió un comunicado.

Felipito Salomón indicó que no realizaron doble remuneración a los asesores jurídicos municipales y que se pone a disposición del Ministerio Público para la investigación.

Lea más: Denuncia contra Felipito Salomón también llegó a la Contraloría

Según la denuncia judicial, durante el 2023 el intendente Felipito Salomón, pagó de manera indebida a dos asesores jurídicos violando la Ley Nº 2796 “Que reglamenta el pago de honorarios profesionales a asesores jurídicos”, supuestamente por el ejercicio simultáneo de funciones públicas y actividades profesionales remuneradas vinculadas a procesos judiciales en los cuales participa la propia municipalidad.

“En ningún momento se ha realizado pago alguno por G. 3.200 millones en concepto de regulación de honorarios, por lo que dicha información carece de veracidad”, reza parte del comunicado del intendente Salomón.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea mas: A lo “José’i” González: denuncian a intendente de San Lorenzo

Indicó que la información brindada por el edil liberal es inexacta que solo genera confusión entre los sanlorenzanos.

“La Municipalidad de San Lorenzo reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y la correcta administración de los recursos públicos y se pone a disposición de los organismos competentes”, reza otra parte del comunicado.

El intendente indicó que su equipo jurídico está preparando toda la documentación para poder demostrar la legalidad de la actuación municipal y que posteriormente acercará a los medios de comunicación.

El edil Rojas a más de realizar la denuncia penal ante la unidad de Delitos Económicos, también solicitó de manera formal a la Contraloría General de la República la realización de auditorias de la gestión de Salomón desde el 2023 hasta el 2025.