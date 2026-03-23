San Lorenzo: esto es lo que piensan gastar los candidatos a intendente

El cuestionado Felipe Salomón, actual intendente de San Lorenzo, busca su reelección en el cargo. Felipito, como se lo conoce en San Lorenzo, presentó ante la Justicia Electoral que dispone de G. 500 millones de sus ahorros para hacer campaña política.

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El jefe comunal no declaró donaciones, contribuciones de terceros ni préstamos, ni movilidad.

También busca llegar a ser intendente el seccionalero Edgar López (ANR-HC), quien declaró que posee G. 60.000.000 de sus ahorros para hacer proselitismo, no tendrá donaciones, contribuciones o prestamos.

El cartista tampoco declaró vehículos para hacer proselitismo.

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Concejales liberales

El concejal Isaac Rojas, quien busca ser intendente por el Partido Liberal de manos del movimiento Sombrero Piri, declaró que dispone de G. 250 millones de sus honorarios para hacer proselitismo.

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No declaró donaciones, contribuciones de terceros ni préstamos y dijo que cuenta con un vehículo de su propiedad como movilidad.

La concejal Luz Bella González se inscribió por el PLRA bajo la carpa de Nuevo Liberalismo, pero cuenta con el apoyo de varios partidos de la oposición con el lema “Juntos por San Lorenzo”.

Declaró que posee G.80.000.000 para hacer proselitismo y tendrá a disposición su automóvil y el de su marido para su movilidad partidaria.

La edil liberal no declaró donaciones, aporte ni contribuciones de terceros, tampoco préstamos.

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Otros partidos

Joel Bernal se presenta como candidato por el Partido Frente Amplio y declaró que destinará G. 200.000 de sus ahorros para hacer proselitismo. No declaró préstamos, donaciones o contribuciones y tampoco movilidad.

Jorge Bittar, se presenta por el nuevo partido político Mboriahú Memby, cuyo líder es el condenado por abuso sexual Rafael Esquivel, quien no pudo jurar como senador por estar en la cárcel.

Bittar solo presentó su declaración jurada para cumplir con la ley de financiamiento político ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral, pues en todos los espacios declaró “Cero”.

Por último, Karina Rejala se presenta por el Partido Hagamos y declaró que posee G. 205 millones para hacer proselitismo. No declaró donaciones, préstamos o donaciones. Tampoco movilidad.