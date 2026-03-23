Hambre Cero: Plantean borrar a Opaci y quitar del “negocio” a Tadeo Rojas

Esta mañana, la Comisión de Entes Binacionales de Diputados presidida por el diputado Mauricio Espínola (ANR, Añeteté) dictaminó aprobar con modificaciones -radicales- el proyecto de reforma del programa de alimentación escolar “Hambre Cero”, que en su versión Senado plantea quitar el manejo de estos millonarios fondos a la gobernadora de Concepción, Liz Meza y al de Alto Paraná, César “Landy” Torres, por sospechas de “po pohyi” (que roban demasiado).

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La propuesta de esta comisión de Diputados por el contrario plantea restituir el manejo de estos fondos a todas la gobernaciones por igual, teniendo en cuenta que desde su creación marginaron a la gobernación de Central, por el hecho de estar administrada por el opositor Ricardo Estigarribia (PLRA, Nuevo Liberalismo) y al de Presidente Hayes, Bernardo Zárate, que pese a ser oficialista, fue castigado presuntamente por no ser parte del equipo político del presidente del Congreso, senador cartista Basilio “Bachi” Núñez.

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Agregó que si es por sospechas de corrupción, Santiago Peña y gran parte de su gabinete no debería de manejar ni un guaraní. Recordó como ejemplo las denuncias de presuntos pagos de supuestos sobornos en Presidencia, caso denominado “Los sobres del poder”.

“Beto Ovelar no puede decirnos quién es po pohyi y quién no es po pohyi. Para eso están las instituciones pertinentes. O acaso nosotros vamos a estar eliminando o quitando atribuciones a la Presidencia de la República por los Sobres del Poder, o vamos a terminar quitándole atribuciones a Petropar o cerrar Petropar por los casos de corrupción del expresidente Eddie Jara", afirmó Espínola.

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El diputado colorado disidente remarcó que desde un inicio su sector rechazó Hambre Cero porque “nació de la propia intención recaudatoria” de este gobierno, pero el quitarle a unos para dárselos al titular del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y tesorero de la ANR, el cartista Miguel Tadeo Rojas (ANR, HC) podría ser aún peor.

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Es por ello que una de las modificaciones planteada es que se devuelva la administración del programa a todas las gobernaciones por igual, incluido Central (que maneja los mayores fondos) y Presidente Hayes, y que el MDS manejado por Tadeo Rojas únicamente administre Asunción.

Espínola insistió con que desde un inicio se dio un manejo politizado del programa, y que las políticas públicas no se pueden manejar en base a los intereses de unos pocos.

“No porque en Presidente Hayes, ”Bachi" Núñez tenga una rencilla con (el diputado aliado cartista) Rubén Roussillón, se tengan que cambiar las políticas públicas por las politiquerías o por los sesgos políticos de momento", insistió.

La iniciativa del Senado revela una clara hilacha de interna cartista, ya que el principal proponente del proyecto con media sanción del Senado fue el senador cartista Silvio “Beto” Ovelar, argumentó su iniciativa basado en las sospechas de “po pohyi” contra su correligionaria Liz Meza, gobernadora de Concepción, que ostentó una fortuna sospechosa tirando la casa por la ventana en el festejo de 15 años de su hija.

Para ratificar que la interna de cara a las municipales del 7 de junio contaminan la propuesta de reforma, el senador cartista Javier Zacarías Irún agregó a la lista de “marginados” del manejo de Hambre Cero al gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres, que si bien también es cartista, es su rival político por la precandidatura a intendente de Ciudad del Este.

“Acá incluyeron a Alto Paraná por una cuestión política, porque Javier Zacarías Irún encima que ya tiene Itaipú Binacional (manejada por su hermano Justo Zacarías), ahora quiere manejar la gobernación, que coincidimos en que la intención de Hambre Cero siempre fue recaudar", indicó Espínola.

En esa línea, otra pata fundamental de las modificaciones que proponen en Diputados es quitar del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae) a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI), una organización no gubernamental (ONG) de intendentes que no forma parte del Estado.

“¿Por qué vamos a incluir a los intendentes si los intendentes no tienen participación hoy en día en el programa Hambre Cero?“, cuestionó Espínola apuntando contra esta oenegé creada principalmente para recaudar a costa de los contribuyentes municipales por simples trámites como gestionar un registro de conducir o transferencias de inmuebles.