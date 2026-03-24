“Economía de guerra”: Wiens afirma que la gente está “pagando errores de planificación”

El precandidato a presidente de la República por el movimiento Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, en el marco de su gira por el departamento de Paraguarí, visitó el distrito de San Roque González de Santa Cruz, donde mantuvo reuniones con pobladores y conversó con medios locales acompañado por la precandidata a intendenta local Irene Aguilera.

En dicha localidad, Wiens se refirió a las recientes declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, sobre la supuesta “economía de guerra”. El exministro de Obras Públicas en el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2023), cuestionó el diagnóstico oficial. Señaló que la situación económica actual responde más a errores de planificación que a factores externos.

“El Paraguay no está en guerra. Lo que estamos viendo hoy es el resultado de decisiones equivocadas y falta de previsión. Como bien se ha dicho, ‘no estamos ante una crisis inesperada; estamos ante un error de diagnóstico’”, expresó Wiens, aludiendo a los análisis que sostienen que el problema central no fue externo, sino interno.

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La semana pasada, Fernández Valdovinos anunció que aplicarán una “economía de guerra” desde el Gobierno de Santiago Peña (ANR-HC) dentro del Estado, debido a una caída abrupta en las recaudaciones impositivas. Recalcó que no aumentarán impuestos y que se priorizarán los sectores de salud, seguridad, educación y protección social.

Sobre el punto, Wiens señaló que la narrativa de urgencia no puede reemplazar a la responsabilidad en la gestión pública. “Llamar ‘economía de guerra’ a esta situación es sobreactuar la realidad. No estamos en guerra; estamos pagando errores de planificación’, y eso exige reconocer lo ocurrido para poder corregir el rumbo”, agregó.

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Wiens remarcó que la disciplina fiscal y la previsión son claves para la estabilidad del país. “La economía no se maneja con discursos, se maneja con responsabilidad. ‘Prever no es opcional; es gobernar’, y cuando eso falla, las consecuencias las siente la gente”, sostuvo.

Recorrido con miras a las internas municipales

Con vistas a las internas municipales previstas para el domingo 7 de junio, Arnoldo Wiens e Irene Aguilera recorrieron distintos puntos del distrito de San Roque González, donde dialogaron con vecinos y productores locales sobre las necesidades del municipio. Valoraron el potencial productivo de la zona y la importancia de fortalecer la presencia del Estado con infraestructura, apoyo a la producción y el turismo.

Aguilera agradeció el acompañamiento y reafirmó su compromiso con el desarrollo del distrito, principalmente en ámbito turístico .

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“San Roque González tiene gente trabajadora y con ganas de salir adelante. Nuestro desafío es ordenar prioridades y trabajar cerca de la comunidad”, expresó durante el cierre de la jornada en el referido distrito de Paraguarí.

Hoy, el candidato disidente a la Presidencia de la República visita el distrito de Carapeguá.