Proyecto para recortar bonificaciones: Latorre dice que “como mínimo” tenía que aprobarse en general

Hoy, en una sesión extraordinaria, los diputados debían tratar el proyecto de ley “que establece medidas racionalización del gasto público, fija topes a las remuneraciones y prohíbe beneficios económicos discrecionales en el sector público”, que fue planteado por diputados de varios sectores, pero esto no se dio ante una falta de quorum.

Al respecto, el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, sostuvo que “como mínimo” debería darse una aprobación en general de la propuesta y sobre la falta de quorum, instó a realizar consultas a los legisladores que estaban ausentes.

“Creo que hay que ajustarse los cinturones y nosotros tenemos que dar el ejemplo”, declaró, por lo que su postura sería la de recortar los beneficios.

De igual manera, reconoció que el proyecto aún no se habría discutido dentro de la bancada de Honor Colorado (HC).

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Había acuerdo para aprobación

Por su parte, el diputado colorado Mauricio Espínola dijo que se había llegado a un acuerdo para una aprobación en general del proyecto, pero esto no se cumplió.

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“No tengo la respuesta de por qué varios colegas se retiraron de la sala de sesión. Los primeros que hoy se levantaron fueron los diputados de la bancada A de Honor Colorado”, apuntó.

Esta mañana, los diputados Hugo Meza (ANR, B - aliado cartista), Mauricio Espínola (ANR, Añeteté), Raúl Benítez (Independiente) y la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario) dieron entrada al mencionado proyecto que buscaba recortar las bonificaciones.

Esto luego de que se pillara que el presidente del Congreso, senador cartista Basilio “Bachi” Núñez se autodesignó desde marzo del año pasado una “bonificación por responsabilidad” por G. 21 millones al mes, lo que le disparó su salario a G. 63 millones al mes.

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