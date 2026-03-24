Se perdió la oportunidad de dar una señal a la gente, dice diputado Benítez

Raúl Benítez, diputado opositor por el departamento Central, valoró el consenso al que se llegó inicialmente para tratar de forma extraordinaria el proyecto en el pleno, algo que se terminó diluyendo con el correr de las horas en medio de dudas de los equipos políticos. “Algunos colegas empezaron a entrar en la duda de las implicancias del proyecto y creo que eso hizo que algunos se retiren”.

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En ese sentido, Benítez comentó que en una última conversación con líderes de bancada acordaron revisar el proyecto de modo de aclarar las dudas que existen respecto a la redacción del documento. Señaló que la propuesta presentada este martes mejoraba la redacción del proyecto planteado por el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, quien presionado por la indignación ciudadana renunció a sus bonificaciones y propuso eliminarlas en todos los niveles de conducción política.

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Benítez dijo que si bien el proyecto no es una solución de fondo, propone al menos enviar una señal a la ciudadanía de parte de la clase política.

“Me parece que la Cámara de Diputados hoy perdió la grandiosa oportunidad de marcar la hoja de ruta en esta debacle económica administrada por el Gobierno, en la que se habla de una economía de guerra, de ajustar los cinturones, pero nadie hace una propuesta concreta”, expresó el parlamentario.

Agregó que los políticos deben plantear la “conversación incómoda” que busca evitar el ministro de Economía sobre las reformas económicas que se deben hacer. “Acá hay muchas bombas de tiempo que tal vez ya no van a explotar en este gobierno (…) y el que va a terminar pagando va a ser el ciudadano”, advirtió.

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¿Cuánto se ahorraría con los recortes?

Raúl Benítez recordó que en su momento un proyecto muy parecido fue presentado en pandemia y en esa oportunidad se hablaba de un ahorro cercano a los US$ 8 millones; agregó que todo depende de la reglamentación que establezca el Poder Ejecutivo y destacó que la iniciativa actual extiende los recortes a gerentes de IPS que superan el salario del presidente, por lo que el ahorro podría incluso ser mayor.

Otros ítems que deben ser eliminados según el proyecto son: