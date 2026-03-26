Centurión asegura que hay consenso para recortar millonarias bonificaciones

El diputado de la ANR afirmó que la eliminación de bonificaciones millonarias para altas autoridades del Estado será retomada y aprobada en la Cámara de Diputados. La iniciativa apunta a suprimir los cuestionados beneficios económicos adicionales que perciben el presidente del Congreso y ministros del Poder Ejecutivo, en medio de las múltiples críticas por el contexto de la declaración de “economía de guerra” por parte del Ejecutivo.

“Vamos a aprobar eso. Yo siempre he manifestado eso públicamente. Soy de los que han empujado esta medida”, sostuvo Daniel Centurión.

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“Ser el ejemplo”

Centurión remarcó que la clase política debe dar señales claras a la ciudadanía en momentos de dificultad económica, dejando de lado privilegios dentro del Estado.

“Tenemos que ser ejemplo, demostrar con hechos que queremos ajustarnos los cinturones. No podemos mantener un Estado prebendario con privilegios y excesos mientras se le pide a la ciudadanía que haga sacrificios”, expresó.

El legislador insistió en que el recorte de bonificaciones es una medida necesaria para recuperar credibilidad y coherencia en la gestión pública.

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Consenso entre bancadas

Pese a que la sesión en la Cámara de Diputados de Paraguay quedó sin quorum y no se pudo votar el proyecto, Centurión aseguró que existe coincidencia entre distintos sectores políticos.

“Vamos a reimpulsar y se va a aprobar. En eso estamos coincidiendo todas las bancadas, incluida la oficialista”, afirmó.

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Festín de bonificaciones

Una lista selecta de altas autoridades logró, a partir de enero de 2025, inflar sus remuneraciones mensuales con el pago de bonificaciones por “responsabilidad”, un rubro que hasta 2024 no figuraba en las respectivas planillas.

El principal beneficiado con esta maniobra es el titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, quien sumó G. 21 millones a su dieta y gastos de representación. Con este incremento, el Estado paraguayo pasó a costear una remuneración total que supera los G. 63 millones mensuales para el legislador colorado cartista. Solo tras el escándalo que desató esa información anunció que renunciaría a los beneficios.

Este esquema de privilegio igualmente incluye a la totalidad de los ministros de Santiago Peña y a varios directores de entes descentralizados como la Diben, el Indi y la DNCP.