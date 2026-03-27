Bachi Núñez “no acepta” el pedido de permiso de “Chaqueñito” Vera

El senador, antes mimado del cartismo, Javier “Chaqueñito” Vera, desafió a la bancada de Honor Colorado del Senado que pidió su renuncia para evitar avanzar en el proceso de pérdida de investidura, y solo presentó una nota en donde solicitaba su permiso por tiempo indefinido.

En respuesta, el titular del Congreso Nacional, el senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), quien antes lo defendía a “capa y espada” escribió en su cuenta personal de X que no “existe ni una posibilidad de aceptar el pedido de permiso.

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Bachi Núñez indicó que la bancada Honor se mantiene firme en la decisión tomada, el cual es la renuncia de Chaqueñito Vera. Fue enfático en agregar que si no renuncia se activará el mecanismo de pérdida de investidura.

“Recibimos el pedido de permiso del senador Javier Vera. A nuestro criterio, no existe ninguna posibilidad de que sea aceptado. Nos mantenemos firmes en nuestra posición, compartida por colegas de diferentes bancadas: debe presentar su renuncia al cargo. Si no lo hace, se activará el mecanismo de pérdida de investidura”, escribió, Basilio Núñez, el titular del Congreso Nacional.

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El cartismo evitó en dos ocasiones la expulsión del polémico aliado Chaqueñito Vera, el último fue la semana pasada, sin embargo tras la viralización de audios de tinte sexual en donde involucraba a menores de edad, se desmarcaron de el.

Incluso el Ministerio Público confirmó que ya se abrió una investigación al senador Vera.