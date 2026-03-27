Reacción de líder de bancada de HC en Senado a pedido de permiso de Chaqueñito

Luego del anuncio que realizó ayer la bancada de Honor Colorado (HC) de la Cámara de Senadores sobre el inicio de pedido de pérdida de investidura contra el senador ex Cruzada Nacional devenido a cartista, Javier “Chaqueñito” Vera, y a quien se le instó a renunciar, hoy el legislador presentó un pedido de permiso, no así una renuncia, como afirmó el senador cartista Juan Carlos “Nano” Galaverna que lo haría.

El senador hoy es cuestionado nuevamente por audios que se le atribuyen en los que supuestamente pide a una persona que le consiga menores de edad virgenes para mantener relaciones sexuales con ellos. Esto incluso movilizó a la Fiscalía que ya anunció la apertura de una investigación penal por sextorsión, como así también ya se realizaron diligencias de presuntas intenciones de abuso contra menores.

El lider de la bancada cartista, Natalicio Chase, quien fue el que anunció el pedido de pérdida de investidura, aclaró que si bien varios colegas de su movimiento hablaron con Chaqueñito y le pidieron su renuncia, en ningún momento esperaron que este la presentase y recordó que ya decidieron llevar adelante el pedido de pérdida de investidura.

“Que presente o no presente su renuncia, que presente permiso, es cosa personal de él, yo creo que la decisión está tomada y esto creo que va a ser la primera sesión después de Semana Santa. La del lunes es extraordinaria y no podemos cambiar los temas, entonces va a ser el miércoles después de la Semana Santa posiblemente”, indicó.

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Expulsión de Chaqueñito podría ser tras Semana Santa

Chase recordó que el lunes es una sesión extraordinaria, por lo que no se puede pedir ni siquiera que se trate sobre tablas ningún tema que no sea por el que se convoca.

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“En la sesión ordinaria sí se podría tratar el lunes eso, pero ya vamos a tener también al mismo tiempo las presentaciones del pedido de pérdida de investidura. Se puede convocar a una extraordinaria con un punto específico que sería ese, pero eso habría que conversarlo con todas las bancadas para ver si vamos a tener la asistencia, porque hay muchos pedidos de permiso de viaje por el tema de Semana Santa”, detalló.

Agregó que el libelo acusatorio mañana va a estar listo e insistió en que fue la bancada la que decidió llevar adelante el pedido de pérdida de investidura y no hay ningún milímetro de duda en eso. Aclaró que nunca hubo intención de maniobrar para que jure un suplente del Partido Colorado, como se comentó. En su reemplazo deberá asumir la suplente por Cruzada Nacional, Gladys Lucía Mendoza de Esparza.

“No hay ninguna decisión encontrada, no hay ninguna cuestión de protección y también para dejar en claro la suplencia en reemplazo, ya está decidido y le corresponde a la banca del Partido Cruzada Nacional, de eso también hablamos, porque dice que salieron unas versiones de que intentarían torcer hacia un escenario diferente, yo creo que ese es el camino”, precisó.

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Los cartistas anunciaron el pedido de pérdida de investidura de Chaqueñito a tan solo una semana de haberlo salvado de otro pedido de pérdida de investidura que se presentó a raíz de una adjudicación irregular de un departamento del programa “viviendas económicas” del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) al senador.