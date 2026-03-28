Ruptura: Alliana y Latorre se muestran juntos, en pulseada con Baruja

El jueves último, el precandidato a intendente de Asunción por el movimiento Honor Colorado, Camilo Pérez, lanzó oficialmente su campaña en el Club Cnel. Pablo Rojas del barrio Republicano. Entre los oradores, resaltó Pedro Alliana, vicepresidente de la República y futuro precandidato a presidente con miras a las elecciones de 2028.

El jefe de campaña de Camilo Pérez, el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, también fue uno de los oradores. El médico de profesión, está en carrera para tener la “bendición” del jefe de Honor Colorado, el expresidente Horacio Cartes, quien está aún de reposo médico tras su internación a finales de febrero pasado, por un episodio cardíaco.

Desde semanas atrás es evidente la pulseada entre Latorre y el senador con permiso y actual ministro del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja.

Por ejemplo, hoy Latorre acompaña al precandidato a intendente de Luque, el diputado colorado cartista Diego Candia, evidenciando su aspiración al cargo de la Vicepresidencia la República.

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Ambos, por separado, visitaron días atrás a Horacio Cartes en su residencia en Asunción, pese a que el presidente de la ANR está con visitas restringidas por su condición de salud, que según su médico personal, el senador Antonio Barrios, está en franca mejoría.

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Viaje a España y el caso “Chaqueñito”

Baruja, integrante del primer anillo de Cartes, últimamente se vio salpicado por varios hechos. Por citar los últimos. El costoso viaje a España para promocionar el programa de viviendas Che Roga Porá a la comunidad paraguaya residente. Al ministro lo acompañaron su actual pareja, la comunicadora Susan Paradeda y un séquito de funcionarios del MUVH.

Luego, el caso del senador cartista y exCruzada Nacional, Javier “Chaqueñito” Vera, quien está en el ojo de la tormenta por varios hechos. Pero el que concierne a Baruja es la adjudicación al polémico legislador de un departamento construido por el MUVH en la ciudad de Luque. Se constató que Vera no habitaba la propiedad.

Ante el escándalo, el legislador cartista se vio obligado a renunciar al departamento, dónde también habitan varios funcionarios públicos, entre ellos el hermano de la senadora cartista y también exCruzada Nacional, Zenaida Delgado y otros allegados al ministro Baruja.

En la Cámara de Senadores, la bancada cartista y aliados, salvaron de un pedido de pérdida de investidura contra Javier Vera, por presunto tráfico de influencia porque fue beneficiado de una vivienda del MUVH.

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“Nos embarra”

Pero pasaron los días y el caso se tornó incontrolable. El titular de Diputados, Raúl Latorre, afirmó que supuestamente el Gobierno pretende hacer un buen trabajo con la política de vivienda, pero luego “aparece un Chaqueñito”, haciendo referencia al senador aliado cartista Javier Vera, y “te embarra”.

Pese al reconocimiento de problemas “éticos” en la adjudicación de un departamento, Latorre intentó blanquear al ministro de la Vivienda, Juan Carlos Baruja, a quien salvarían de la interpelación.

“Insisto, no más privilegio y no más abuso para la clase política”, dijo Latorre, aludiendo a que Chaqueñito ni siquiera debió aspirar a la vivienda del MUVH, pero no le reprochó a Baruja el que presuntamente habrían acomodado reglamentos para otorgar el beneficio al legislador.

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Cartes no da aún la “bendición”

A menos de tres meses de las internas municipales previstas para el domingo 7 de junio, el movimiento Honor Colorado está en intensa campaña. Fuentes consultadas señalan que el titular de la ANR y jefe de Honor Colorado, Horacio Cartes, decidirá la chapa presidencial para el 2028, luego de las municipales. Es decir, después de las elecciones que llevarán a cabo el 4 de octubre de este año.