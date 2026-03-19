División en ANR: Latorre también visita a Cartes en busca de la “bendición”

El expresidente Horacio Cartes (2013-2018) y actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) recibió en su residencia en Asunción al titular de la Cámara Baja, Raúl Latorre (ANR-HC), quien busca la “bendición” del jefe del movimiento Honor Colorado para acompañar a Pedro Alliana en la chapa presidencial cartista con miras a las elecciones generales de 2028. El actual vicepresidente sería el precandidato presidencial del cartismo.

El exmandatario está en proceso de recuperación tras ingresar a terapia intensiva tras un episodio cardíaco a fines de febrero pasado. El 2 de marzo recibió el alta médica con un “estado general sumamente favorable”.

En un breve posteo en redes sociales, Raúl Latorre expresó que habló con Cartes “sobre lo que nos apasiona, nuestra amada nación y el querido partido a través del cual la servimos”.

Latorre no oculta su aspiración al cargo de vicepresidente de la República y la visita a Cartes es parte de su lobby.

No solo las presidenciales de 2028 dividen prematuramente a los cartistas sino las próximas internas municipales previstas para el domingo 7 de junio, que dejan al desnudo el resquebrajamiento, pese a las muestras de unidad de la cúpula de HC.

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La visita del titular de Diputados se da en un contexto de roces en HC. Este martes último, el presidente del Congreso, senador Basilio “Bachi” Núñez, y el cuestionado ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y senador con permiso, Juan Carlos Baruja, se adelantaron y visitaron al expresidente Cartes.

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Se menciona que Baruja, exgobernador de Paraguarí y exministro del MAG, también tiene aspiración al cargo de vicepresidente de la República.

El encuentro en la residencia de la avenida España se concretó mientras diputados cartistas tirotean contra el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, por la reforma de la Caja Fiscal.

Con el agregado de que Juan Carlos Baruja soporta el escándalo de los departamentos para los amigos del poder, como el caso del senador ex-Cruzada Nacional y aliado cartista Javier “Chaqueñito” Vera, quien hoy renunció al departamento que le fue adjudicado.

División por la Caja Fiscal

Días atrás, en torno a la polémica de la ley de reforma de la Caja Fiscal, Raúl Latorre; el vicepresidente 1º y aliado cartista, Hugo Meza, y el nuevo líder de bancada de Honor Colorado, Miguel Del Puerto, aprovecharon la última visita de dirigentes docentes para disparar contra el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.

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Los diputados de Honor Colorado apuntaron contra Fernández Valdovinos en un intento de eximir de culpa al presidente de la República, Santiago Peña, y al vicepresidente Pedro Alliana.

“Nosotros fuimos estafados, fuimos engañados por el Ministerio de Economía”, sentenció días atrás el diputado Meza (ANR, B), quien coincidió con las críticas de Silvio Piris, líder de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP).

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A esto se suma que la diputada Rocío Abed (ANR, HC), exlíder de la bancada cartista, dijo que el Ministerio de Economía trató a los parlamentarios como “boludos” y que les presentaron un informe “erróneo” sobre la reforma de la Caja Fiscal.

Pese a los pedidos de veto parcial, el presidente Santiago Peña promulgó la ley de reforma de la, este miércoles último, a menos de 48 horas de su sanción en la Cámara Baja.