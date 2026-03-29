División cartista: Latorre en campaña en Luque con el delfín de Echeverría

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR), quien está en campaña con miras a tener la bendición del jefe de Honor Colorado, Horacio Cartes, a su postulación al cargo de vicepresidente de la República en el 2028, acompañó a precandidatos de dicho sector de la ciudad de Luque, con miras a las internas municipales previstas el domingo 7 de junio.

En el mitin, Latorre respaldó a los precandidatos a intendente de Luque Diego Candia y el concejal Javier “Chito” Ortiz.

“Diego, yo quiero que vos seas intendente de la ciudad de Luque, sé que vas a seguir el camino de transformación que inició Carlos Echeverría”, expresó Latorre, destacando la continuidad del proyecto de gestión, aludiendo al intendente saliente, el colorado cartista Carlos Echeverría, quien culmina dos mandatos en la Comuna luqueña.

Latorre elogió la labor del actual intendente y subrayó que “Carlos tiene liderazgo fuerte, firme, leal y con visión” y que su gestión hizo “brillar esta ciudad”.

Asimismo, aseguró que su apoyo a los candidatos responde a la confianza en su trabajo: “Gracias por permitirme caminar con ustedes y ver lo que están haciendo con transparencia, honestidad y trabajo”.

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Sobre Javier “Chito” Ortiz, Latorre dijo que será “un elemento fundamental en la Junta Municipal” para continuar con la transformación de Luque. Instó a los precandidatos a salir a conversar con los vecinos, asegurando que “están poniendo su confianza en las personas correctas”.

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Por su parte, Diego Candia, candidato a intendente, destacó la importancia de contar con el respaldo de Raúl Latorre, señalando que ambos “comparten una misma línea de pensamiento y forman parte de una generación de dirigentes que hoy lidera decisiones clave dentro del Partido Colorado”. Candia subrayó la relevancia de la unidad política para impulsar proyectos de desarrollo y resaltó la necesidad de que Luque tenga mayor representación en espacios de toma de decisiones.

Entre las obras anunciadas, Candia mencionó la construcción de una autopista que mejorará el tránsito y un tren de cercanías que impulsará el crecimiento urbano, con una inversión estimada en 700 millones de dólares, asegurando que estos proyectos “generarán empleo, desarrollo y transformarán la calidad de vida de los luqueños”.

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Finalmente, Javier “Chito” Ortiz, precandidato a concejal por HC, destacó la disciplina y organización del equipo político. “Venimos a continuar, pero también a mejorar. Los concejales estamos para trabajar cerca de la gente, controlar, legislar, pero sobre todo para estar al lado del pueblo”, manifestó.

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Fisura cartista

En la ciudad de Luque es visible la fisura de Honor Colorado. El intendente Carlos Echeverría (ANR-HC) impulsa al diputado Diego Candia como precandidato a intendente, mientras que los senadores cartistas Derlis Maidana, Silvio Ovelar y Lizarella Valiente y el ahora exsenador cartista Carlos Núñez Agüero respaldan la precandidatura de Hugo Farías.

Farías comenzó su trabajo proselitista ya a finales del 2021, activando fuertemente en los barrios y últimamente fue sumando apoyo de varios senadores del oficialismo; también se sumó a su movimiento el edil Ramón Servín, quien aspiraba a ser titular de la Junta Municipal de Luque, pero no tuvo respaldo de sus colegas leales a Echeverría.

Hugo Farías se desempeñó como juez de Faltas de la Municipalidad de Luque hasta que rompió relación con Carlos Echeverría por su intención de llegar a la intendencia.

En búsqueda de la bendición

El vicepresidente y futuro presidenciable por el movimiento Honor Colorado, Pedro Alliana, se mostró la semana pasada con su potencial dupla para el 2028, Raúl Latorre, juntos, por primera vez en un mitin, en el lanzamiento de la campaña de Camilo Pérez en Asunción. El hecho no es un dato menor, ya que deja en evidencia la ruptura interna en HC en la lucha con el ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja, quien también aspira a la Vicepresidencia.

El médico de profesión está en carrera para tener la bendición del jefe de Honor Colorado, el expresidente Horacio Cartes, quien está aún de reposo médico tras su internación a finales de febrero pasado, por un episodio cardíaco.

Desde semanas atrás es evidente la pulseada entre Latorre y el senador con permiso y actual ministro del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).