Senado cajonea proyecto que calcula el salario mínimo según costo de los alimentos

Se trata del proyecto de ley “que modifica la Ley N° 5764 que a su vez modifica el artículo 255 de la ley 213/93 ‘Que establece el Código del Trabajo y Deroga el artículo 256 del mismo”.

La iniciativa fue presentada en mayo de 2025 por la bancada de senadores opositores siendo su principal impulsora Esperanza Martínez (Frente Guasu). El expediente fue girado a comisiones y ya se realizó una audiencia pública.

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El cambio principal consiste en eliminar la necesidad de esperar que el costo de vida varíe en un 10% y fija que la nueva consideración del reajuste del salario mínimo será efectuada por el Poder Ejecutivo a propuesta del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM), sobre la base de la variación interanual del índice que resulte mayor entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Alimentos y su impacto en la economía nacional , al mes de junio de cada año.

En la actualidad, solo se considera el IPC “general” y se requiere esperar una variación del 10%.

Entrevistada en ABC TV, Esperanza Martínez abogó por el proyecto y dijo que el mismo podría ser tratado próximamente.

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“Mejora la fórmula del cálculo teniendo en cuenta que en este momento el precio de los alimentos sigue siendo gravitante en el costo de vida a la gente más aún que hoy estamos en un ambiente de conflicto, de guerras, de situaciones, de variación del costo del petróleo por todos estos conflictos, por lo tanto es importante que este elemento del costo de alimentos sea gravitante y si ese es el inflacionario sea el que sirva para el cálculo del salario mínimo, nada más que eso”, manifestó la senadora Martínez.

“Hay tres cosas que hoy son gravitantes en la cadena: 1) Pasaje: porque hay que ir a trabajar, a estudiar, a hacer lo que sea y cuesta mucho el pasaje. 2) Los alimentos que han tenido un precio extraordinariamente alto y 3): la salud, porque la salud forma parte de los gastos mensuales. Si vos tenés una mamá, un papá, un tío que es diabético, que es hipertenso, que tiene que tomar medicación todos los meses, ese monto de medicamentos de pacientes crónicos es parte de la canasta familiar”, sentenció.

Peña evalúa elevar el salario

Por otra parte, días atrás, el presidente de la República Santiago Peña admitió que el IPC no necesariamente refleja los precios de la canasta del sector de la clase más vulnerable, por lo que -según dijo-están trabajando con el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) para analizar cambios sobre estos parámetros a tener en cuenta.

“El mecanismo de ajuste de salario mínimo que se hace sobre el IPC, que es una herramienta de política monetaria que utiliza el Banco Central, no necesariamente refleja la canasta del sector de la clase más vulnerable, entonces hay una realidad ahí que se está trabajando, lo está llevando adelante desde el Ministerio del Trabajo”, señaló.

No descartó que este año apliquen cambios en el cálculo del reajuste del salario mínimo y dijo que el BCP está haciendo este año una reevaluación y encuesta del IPC para poder realmente ver todos los componentes que tiene una canasta, pese a que esto se realiza cada diez años.