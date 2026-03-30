Política
30 de marzo de 2026 - 11:34

Senado sesiona hoy para la expulsión de “Chaqueñito” Vera

Javier "Chaqueñito" Vera, senador cartista. Salvado por segunda vez de una expulsión gracias a los senadores colorados y liberocartistas.
Javier "Chaqueñito" Vera, senador cartista.Senado

El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, confirmó que existe consenso para la pérdida de investidura de Javier Vera. Tras rechazar su pedido de permiso, el pleno convocó a una extraordinaria antes del mediodía para oficializar su salida tras los audios que revelan un presunto tráfico de influencias.

El senador Basilio “Bachi” Núñez anunció que diversas bancadas redactaron el libelo acusatorio contra Javier “Chaqueñito” Vera y se convocó a una sesión extraordinaria de manera inmediata para tratar la expulsión, subrayando que el parlamentario aliado al cartismo no seguirá en su banca. “Se va hoy”, garantizó Núñez antes de ingresar a la sala de sesiones.

Lea más: Piden que caso Chaqueñito se tome con celeridad y sin injerencia política

Como paso previo a la pérdida de investidura, el pleno de la Cámara de Senadores rechazó por unanimidad el pedido de permiso que Vera había presentado la semana pasada en un intento por frenar el proceso en su contra. Las causales del libelo, que aún no se dio a conocer, incluyen múltiples polémicas, pero el eje central se basa en los audios donde se escucha al legislador utilizar su posición de poder para solicitar presuntos intercambios irregulares. Núñez calificó este hecho como un uso abusivo del privilegio parlamentario y un claro ejemplo de tráfico de influencias.

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