Senado sesiona hoy para la expulsión de “Chaqueñito” Vera

El senador Basilio “Bachi” Núñez anunció que diversas bancadas redactaron el libelo acusatorio contra Javier “Chaqueñito” Vera y se convocó a una sesión extraordinaria de manera inmediata para tratar la expulsión, subrayando que el parlamentario aliado al cartismo no seguirá en su banca. “Se va hoy”, garantizó Núñez antes de ingresar a la sala de sesiones.

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Como paso previo a la pérdida de investidura, el pleno de la Cámara de Senadores rechazó por unanimidad el pedido de permiso que Vera había presentado la semana pasada en un intento por frenar el proceso en su contra. Las causales del libelo, que aún no se dio a conocer, incluyen múltiples polémicas, pero el eje central se basa en los audios donde se escucha al legislador utilizar su posición de poder para solicitar presuntos intercambios irregulares. Núñez calificó este hecho como un uso abusivo del privilegio parlamentario y un claro ejemplo de tráfico de influencias.