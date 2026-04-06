Honor Colorado: Alliana sugiere una encuesta para oficializar su precandidatura presidencial

El vicepresidente de la República y posible presidenciable por el movimiento Honor Colorado, Pedro Alliana, fue consultado hoy sobre su postulación al Palacio de López, de cara a las elecciones generales de 2028.

El segundo del Poder Ejecutivo, en una entrevista radial, sugirió que una encuesta debería oficializar su postulación a la Presidencia de la República. Incluso añadió que el cargo de Vicepresidente debe someterse a una medición. Alliana recordó que este mecanismo definió la dupla presidencial de Honor Colorado con Santiago Peña, con vistas a las elecciones del 2023.

Indicó que en ese entonces ambos se perfilaban como posibles precandidatos a la Presidencia, tras acordar con el jefe del movimiento, el expresidente y actual titular de la Asociación Nacional Republicana, Horacio Cartes.

En otro momento, el vicepresidente Alliana indicó que el sondeo debe consignar quién se encuentra mejor posicionado, tanto en la interna partidaria como ante el electorado general.

Por ahora se menciona la intención del titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, al cargo de Vicepresidente. También para el mismo cargo, se cita, en carpas cartistas, al senador con permiso y actual ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja.

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Luego de las municipales

Alliana también reiteró que esperará la finalización de las elecciones municipales 2026 para definir si se lanza o no a la carrera por la Presidencia de la República de cara al 2028. Las internas se prevén el 7 de junio y las municipales el 4 de octubre.

El vicegobernante acotó que esta decisión ya fue comunicada al titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, a Santiago Peña y a los miembros del comando del movimiento Honor Colorado.

“Siempre dije que me gustaría la idea (de ser precandidato presidencial por Honor Colorado), creo que tengo un recorrido bastante interesante dentro de la política, pero no es el momento. Este tema voy a evaluarlo después de las elecciones municipales“, expresó a la 1020 AM.

Alliana añadió: “No estoy en carrera, pero le agradezco sinceramente a la dirigencia del Partido Colorado y a su presidente Horacio Cartes, no tengo palabras para agradecer también al mandatario Santiago Peña, así como a los gobernadores, senadores y diputados por el apoyo y la consideración que me tienen, pero fui muy claro con ellos de que me voy a tomar mi tiempo”.

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Critica a ministros

Por otra parte, Alliana cuestionó a ministros del Poder Ejecutivo pero no dio nombres. Recordó que en una reunión del Consejo de Ministros mencionó la situación al presidente Peña. Apuntó que hay al menos cuatro secretarios de Estado no le satisface sus gestiones.

Indicó que su disconformidad con el desempeño de “algunos” ministros se deben a la falta de coordinación. Cree que todavía faltan cambios necesarios dentro de la estructura del Poder Ejecutivo.

Marco Riquelme

El actual ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, volvió a mencionarse la semana pasada en el ámbito político como posible presidenciable del movimiento Honor Colorado(HC) para las elecciones generales del 2028.

El empresario asumió el cargo de viceministro de Industria en la gestión del entonces ministro del MIC, Javier Giménez. Al renunciar éste último para asumir el cargo de jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Riquelme asume en su reemplazo el 23 de febrero pasado.

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Riquelme es nieto del recordado extitular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y exsenador Blas N. Riquelme, quien además, edificó un emporio empresarial dedicado a la industria de alimentos, entre otros.

La semana pasada, Marco Riquelme fue consultado sobre los rumores. Respondió que no recibió ninguna propuesta al respecto y que está “enfocado al 100% en el MIC”.