Wiens critica a Peña: “Estamos tropezando por mala gestión”

“Cuando la economía crece y las cuentas públicas empeoran, entonces hay un problema y de gestión del presidente (Santiago) Peña.”, expresó esta mañana Arnoldo Wiens, precandidato a presidente de la República por el movimiento Colorado Añetete.

El presidenciable colorado disidente lanzó duras críticas a la administración de las finanzas públicas a cargo del presidente Santiago Peña (ANR-HC). Advirtió que Paraguay atraviesa un momento clave que está siendo desaprovechado por falta de planificación y uso ineficiente de los recursos del Estado.

Fue durante un recorrido por la ciudad de Mariano Roque Alonso, con la precandidata a intendenta por Añete, Evelyn Rodríguez y su equipo de concejales, con miras a las internas municipales previstas el 7 de junio.

Wiens señaló que nuestro país contaba con condiciones históricas para consolidar su crecimiento económico, como estabilidad macroeconómica, acceso a mercados internacionales, grado de inversión y avances en infraestructura. Sin embargo, afirmó que ese escenario favorable no fue correctamente capitalizado.

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“Paraguay tenía todo para despegar, pero estamos tropezando por mala gestión. No fue falta de recursos, fue falta de planificación y uso responsable del Estado”, manifestó el presidenciable por Colorado Añetete.

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El exministro de Obras Públicas y exsenador también alertó sobre una contradicción preocupante. Aludió al crecimiento económico que no se refleja en el fortalecimiento de las cuentas públicas. Según Wiens, esto evidencia fallas en la conducción estatal más que problemas estructurales de la economía. “El problema no es la economía, es el manejo del Estado, a cargo de Santiago Peña y sus ministros ”, enfatizó.

“Falta de planificación”

Wiens también rechazó que la situación actual, en la que el gobierno impulsa una “economía de guerra”, pueda atribuirse a factores externos,. Señaló que esa situación responde principalmente a decisiones internas que impactaron negativamente en la administración de los recursos públicos.

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“Eso no es mala suerte. Eso es falta de planificación, derroche y mala administración”, manifestó el presidenciable disidente, en campaña para las generales de 2028.

Finalmente, Wiens indicó que el principal desafío será ordenar las finanzas públicas y fortalecer la institucionalidad, de modo a que el crecimiento económico se traduzca en beneficios concretos para la ciudadanía. “La economía puede crecer, pero si el Estado se debilita, el país se vuelve vulnerable. Paraguay necesita transformar sus oportunidades en desarrollo real para su gente”, concluyó.