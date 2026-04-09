Patria Querida arremete contra Honor Colorado y tilda de “desastrosa” la gestión de Peña

En su pronunciamiento, el Partido Patria Querida sostuvo que el movimiento Honor Colorado ejerce un control casi absoluto sobre las instituciones del Estado, incluyendo el Congreso, el Poder Ejecutivo y organismos de control.
Según el partido opositor, esta situación no tiene precedentes en el periodo democrático y ha permitido al movimiento oficialista impulsar reformas sin contrapesos efectivos.
Críticas a la gestión fiscal
El comunicado apunta con dureza a la política económica del Gobierno, señalando una “toma irresponsable de deuda externa” y un manejo selectivo de los compromisos internos.
Además, acusan al oficialismo de trasladar el costo de sus decisiones a empresas y trabajadores, afectando el desarrollo económico del país.
Comparaciones y reclamos internos
Patria Querida también cuestionó lo que considera intentos del oficialismo de deslindar responsabilidades mediante disputas internas.
En ese contexto, comparó la administración de Santiago Peña con la gestión del intendente capitalino Óscar Rodríguez, señalando similitudes en la conducción.
“Háganse cargo”
El partido opositor instó directamente a Honor Colorado a asumir la responsabilidad por la situación del país y a rectificar el rumbo.
Asimismo, cuestionó que el Gobierno se adjudique logros económicos que —según afirman— responden al esfuerzo del sector privado, pese a las condiciones adversas generadas por la administración actual.