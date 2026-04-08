Wiens pide a Peña “sincerar las cifras” en deudas del Estado

El precandidato a presidente de la República por el movimiento Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, visitó el departamento de Alto Paraná, acompañado por el diputado Luis “Tiki” González (ANR-disidente) y el precandidato a la intendencia de Ciudad del Este, Gustavo Ovelar y otros postulantes municipales.

Wiens afirmó que en caso de asumir la Presidencia de la República en el 2028 convocará a un “gran diálogo nacional” con todos los sectores representativos del país, con el objetivo de acordar reformas económicas y políticas que permitan encaminar el desarrollo nacional.

Señaló la necesidad de que el gobierno de Santiago Peña (ANR-HC) mantenga una gestión más cercana a la ciudadanía y abierta al debate sobre las decisiones públicas. Indicó que el actual contexto económico requiere una propuesta seria y consensuada para enfrentar los desafíos del país.

Wiens expresó su preocupación por la situación financiera en sectores como la construcción, la salud y programas sociales. Afirmó que existen niveles elevados de morosidad que deben ser atendidos con transparencia.

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El presidenciable por Colorado Añetete también cuestionó la adopción de medidas económicas sin un debate amplio y remarcó la importancia de “sincerar las cifras” y generar confianza en la ciudadanía mediante información clara y oportuna.

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Asimismo remarcó que nuestro país atraviesa un escenario de divisiones internas que, a su criterio, genera cansancio en la ciudadanía. Planteó la necesidad de construir consensos sin exclusiones ni confrontaciones estériles.

“Cuando asuma la Presidencia, lo primero que haré será convocar a un gran diálogo nacional con todos los sectores que tienen representatividad, para tomar decisiones que permitan cambiar el rumbo del país”, manifestó el presidenciable colorado disidente.

Finalmente, enfatizó que Paraguay “necesita avanzar en reformas económicas estructurales”. Apuntó que ”la unidad política y social será clave para sostener la gobernabilidad y fortalecer la institucionalidad democrática”.

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¿Cuánto es la deuda?

Inicialmente se estimó una deuda de unos US$ 700 millones con farmacéuticas, pero también se mencionaron cifras cercanas a US$ 1.200 millones. En el caso de las empresas vialeras, se calcula unos US$ 350 millones, incluyendo intereses acumulados.

La disparidad en los números refleja una debilidad clave: el Gobierno aún no tiene completamente dimensionado el tamaño real de su deuda.

El entonces ministro interino de Economía y actual asesor presidencial Juan José Galeano refirió que el factoraje será uno de los instrumentos para cancelar parte de las obligaciones, aunque no el único. En el caso de Obras Públicas, se prevé un esquema de US$ 150 millones, dividido en pagos de US$ 50 millones por año.

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Para el sector farmacéutico, en cambio, el monto a ser incluido en este mecanismo aún está en discusión. Este esquema implica trasladar el cobro a terceros, lo que podría aliviar temporalmente la presión fiscal, pero no resuelve el problema de fondo: la falta de liquidez del Estado.