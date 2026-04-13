Rectores califican de “irracional” e “ilógico” eliminar bonificaciones en universidades

Los rectores se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC) a quien manifestaron que el espíritu de la ley es loable en el sentido de encontrar alguna franja de recursos para amortiguar los déficits presupuestarios.
No obstante, pidieron la revisión del expediente ya que cuestionan que se haya incorporado a las universidades públicas del país en el contexto de las instituciones de cargos políticos electivos.
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Urgen por ello testar del proyecto la inclusión a las universidades públicas, rectores, vicerectores, decanos, vicedecanos. Recalcan que en las universidades públicas ninguno son beneficiarios de la matriz salarial.
Insisten que el proyecto es loable pero califican de ilógica e irracional que se incluyan los cargos de rectores, vicerectores, decanos, vicedecanos.
“Son cargos docentes, electivos en el seno de su consejo de directivos, pero no son cargos políticos, son cargos docentes. Y esos cargos docentes, además, no son cargos actualmente beneficiados por la matriz salarial”, subrayó el vocero del gremio y rector de la Universidad Nacional de Concepción, Clarito Rojas Marín.
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“Sea cual fuera el ciudadano que ejerce esos cargos directivos de las universidades, son merecedores de recibir las bonificaciones por la sola razón de que ninguno de esos cargos están equiparados en ninguno de los años fiscales dentro del marco del tratamiento de la matriz salarial”, concluyó Rojas Marín.
Festival de bonificaciones de Bachi
El proyecto que los rectores hacen alusión es el que ”suprime durante el ejercicio fiscal 2026 el pago de bonificaciones, cualquiera sea su denominación, para los funcionarios públicos que ocupan cargos de conducción política”.
Fue impulsado por Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), presidente del Senado, después que nuestro medio revelase que cobraba bonificaciones que le reportaban G. 21 millones más cada mes totalizando un salario de G. 63 millones desde 2025. El esquema de “bonificaciones” abarcó a funcionarios del Congreso y también se replicó entre ministros del Poder Ejecutivo.
En el proyecto aprobado en el Senado y remitido a Diputados se suprimen las bonificaciones a:
- Senadores y diputados, gobernadores y miembros de las juntas departamentales, intendentes y miembros de las juntas municipales y demás personas que ejercen cargos de elección popular.
- Presidente de la República.
- Vicepresidente de la República.
- Ministros y viceministros del Poder Ejecutivo.
- Secretarios y subsecretarios ejecutivos de la Presidencia de la República.
- Presidente y miembros del directorio de la Banca Central del Estado.
- Presidente y miembros del directorio de las entidades financieras oficiales.
- Procurador General de la República.
- Ministros de la Corte Suprema de Justicia.
- Universidades nacionales, (decanos, vicedecanos, rectores y vicerectores).
- Consejo de la Magistratura.
- Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
- Fiscal General del Estado.
- Defensor General.
- Síndico General.
- Miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral.
- Defensor del Pueblo y el Defensor del Pueblo adjunto.
- Contralor General y el Subcontralor General de la República.
- Presidentes, directores nacionales o equivalentes, y miembros de directorios o consejos de las entidades descentralizadas.
- Entidades públicas de seguridad social, empresas públicas, empresas mixtas.