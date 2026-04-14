“Barullo en el gallinero cartista” acelera precandidatura de Alliana, según Centurión

A las críticas de Gustavo Leite, embajador paraguayo en Estados Unidos, quien comparó el gobierno de su correligionario y compañero del movimiento Honor Colorado, Santiago Peña, con el de Horacio Cartes, y aseguró que durante el periodo de este último “no había olor a coima”, se sumaron las críticas de Nicanor Duarte Frutos, expresidente de la República, quien cuestionó el liderazgo del presidente de la República.

Esto se da en un contexto de crisis dentro del Gobierno por la situación de las finanzas públicas, que, a raíz de la baja recaudación, el ahora exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos había anunciado una “economía de guerra”. Días después de este anuncio, Fernández Valdovinos renunció a la cartera de Estado y lo reemplazó Óscar Lovera.

Para el diputado del movimiento Colorado Añetete Daniel Centurión, este “barullo en el gallinero cartista” y las graves acusaciones de Leite apuraron a que el líder del movimiento, un convaleciente Horacio Cartes, defina al precandidato a la Presidencia de la República para el 2028.

“Hubo un barullo ahí en el gallinero cartista, unas idas y vueltas entre actores importantes del cartismo, donde inclusive hubo acusaciones hacia el gobierno de Santiago Peña. Hablaron de que este es un gobierno de coimeros y otros actores importantes dijeron que el Presidente es un inútil. Evidente, eso aceleró el proceso de la puesta en escena ya del candidato de Honor Colorado. Yo creo que finalmente lo que se hace es simplemente blanquear, porque la única figura que hoy tiene el movimiento oficialista es el vicepresidente Pedro Alliana”, sostuvo.

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Fricciones en HC

Daniel Centurión recordó que Horacio Cartes, líder del movimiento Honor Colorado, es pragmático y verticalista, por lo que a fin de terminar con el desorden que se generó tras su internación en terapia intensiva por convulsiones que tuvo en febrero de este año, definió hacer oficial la precandidatura de Alliana.

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Sin embargo, criticó esta característica verticalista que desde el movimiento oficialista consideran virtud. Agregó que el lanzamiento de la precandidatura de Alliana se da en contexto de las elecciones municipales de este año seguramente para hacer un recorrido por todo el país.

Agregó que después de las elecciones municipales va a haber un reposicionamiento político e incluso aseguró que la disidencia aglutinaría a la mayor cantidad de fuerzas políticas a nivel nacional.

“Siempre hay golpeados, pero también siempre hay un desgaste tremendo del oficialismo porque está en función de gobierno”, concluyó.