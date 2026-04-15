“El fraude no puede gobernar”: Desde PPQ exigen que Hernán Rivas y sus cómplices vayan presos

La juventud del Partido Patria Querida -muchos de ellos estudiantes universitarios- se pronunció ante el caso de presunto título falso de abogado del senador cartista Hernán David Rivas, caso que consideran una ofensa para toda la ciudadanía y una inaceptable protección a alguien que, por el contrario, debería esta preso.

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“Exigimos lo mínimo que corresponde en un Estado de Derecho: que Hernán Rivas no continúe como senador, que se investigue hasta las últimas instancias y que Hernán Rivas y sus cómplices vayan presos", enfatiza el comunicado.

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Para los jóvenes de PPQ, Rivas no solo nunca debió ser miembro y presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y no puede seguir ocupando su banca, sino que incluso debería habitar un celda, pero lastimosamente lo que ven de la Justicia es protección.

“Un senador que utilizó un título falso para hacerse pasar por abogado y llegar a presidir el órgano que controla a jueces y fiscales. Un “juez de jueces” sin siquiera haber cumplido lo básico. Y lo más grave: un sistema que, lejos de sancionar, lo termina protegiendo", menciona el comunicado.

Ante esto, enfatizan que es “una burla directa no solo a todos los universitarios y profesionales, sino también a cada paraguayo que no tuvo la oportunidad de estudiar por culpa de un sistema excluyente”.

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Los mismos tampoco pudieron comparar las vicisitudes que sufren la mayoría de los estudiantes en nuestro país, para los cuales estudiar es a veces hasta riesgoso para la vida, lo cual Rivas evidentemente no padeció, pero aún así, se erigió como gran “abogado”.

“¿Se puede en Paraguay mentir, falsificar y así llegar al poder sin consecuencias?" se cuestionan en su comunicado, reprochando un país que castiga a los que se esfuerzan y premian a los torcidos.

En tal sentido, recordaron que para la mayoría de los paraguayos, “ser universitario duele. Duele porque cuesta. Porque en Paraguay ser estudiante muchas veces significa trabajar de 8 a 18, correr a clases hasta las 22, volver a casa a las 23 agotado... y repetir esa rutina durante años”.

Además porque “muchas veces ni siquiera hay colectivo para volver a casa después de haberte quedado 30 minutos más en clases” y sobre todo “porque cuesta vidas. La falta de infraestructura, de seguridad vial y de políticas públicas básicas hace que ni siquiera llegar a tu casa esté garantizado".

Lo que más duele es que “mientras la mayoría cumple cada paso, hay quienes, por contactos y privilegios, se saltan todo el camino” y “Hernán Rivas es eso: la muestra más clara de cómo en Paraguay el esfuerzo no vale lo mismo para todos".