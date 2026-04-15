Nueva denuncia contra Hernán Rivas: abogado explica cuál es la estrategia

Este miércoles, el abogado Guillermo Duarte Cacavelos presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal promovida por los senadores opositores Celeste Amarilla (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA), Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista) e Ignacio Iramain (Partido Encuentro Nacional) contra el senador cartista Hernán Rivas (ANR, Partido Colorado) por el supuesto uso de un documento público de contenido falso.

La denuncia apunta al uso por parte de Rivas de un título universitario de Derecho de contenido presuntamente no auténtico para sustentar su designación como representante del Senado en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órgano judicial encargado de juzgar el desempeño de magistrados.

Rivas ha sido acusado de no haber cursado la carrera de Derecho por la cual recibió un título de la Universidad Sudamericana, una casa de estudios privada.

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Recientemente, la jueza Bibiana Benítez resolvió el sobreseimiento definitivo del senador Rivas argumentando que el hecho que le imputa el Ministerio Público (producción mediata de documentos públicos de contenido falso) prescribió.

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“Entre la espada y la pared”

Duarte Cacavelos explicó que la denuncia que presentó hoy en nombre de los senadores Amarilla, Filizzola e Iramain tiene el fin de “poner entre la espada y la pared a la administración de Justicia” que pretende dar por cerrado el caso Rivas, argumentando en contra del supuesto obstáculo de la prescripción.

Señaló que el plazo de prescripción simple es de tres años contando desde la fecha en que supuestamente se produjo el hecho imputado, en este caso el uso de un documento público de contenido falso (el título universitario).

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Teniendo eso en cuenta, el argumento de la denuncia es que Rivas hizo uso de su título universitario en julio de 2023 –hace poco menos de tres años, antes del límite de prescripción-, cuando se emitió la resolución del Senado que lo designó, en su carácter de abogado, como miembro del Jurado de Enjuiciamiento.

“Desde la existencia de ese documento a hoy aún no han pasado tres años, no puede estar prescripto”, subrayó. “Es intolerable que se diga que esto no se puede someter a juzgamiento cuando desde el último hecho que conocemos todavía no ha pasado el periodo de prescripción simple”.

Desde la perspectiva del abogado, el Juzgado puede argumentar que el hecho presentado en la denuncia de hoy ya forma parte de la causa sobre la cual falló la jueza Benítez, pero si se determina eso la causa no puede mantenerse cerrada con el presunto obstáculo de la prescripción al no haber pasado aún tres años desde la resolución de la Cámara Alta mencionada.

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De lo contrario, el Ministerio Público puede abrir una nueva causa en base a la nueva denuncia y generar una imputación que interrumpa el plazo de prescripción, añadió.

Fiscalía acciona contra fallo de sobreseimiento

En paralelo, ayer, martes, las fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero, quienes representan al Ministerio Público en la causa original contra el senador Rivas, presentaron un recurso extraordinario de casación por medio del cual piden que el legislador cartista afronte una nueva audiencia preliminar.

Las fiscalas solicitan la nulidad de la resolución del Tribunal mediante la cual se declaró el sobreseimiento, y el reenvío del caso a otro juzgado penal de garantías para la sustanciación de una nueva audiencia preliminar con el fin de reencauzar el proceso.