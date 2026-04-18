Política
18 de abril de 2026 - 11:47

Wiens repudia “bandidaje” en el Gobierno y exige renuncia del titular del IPS por vergonzosa gestión

ARNOLDO WIENS INVITADO AL PROGRAMA NO TIENE NOMBRE DE CARDINAL 730 AM
ARNOLDO WIENS INVITADO AL PROGRAMA NO TIENE NOMBRE DE CARDINAL 730 AM FERNANDO ROMERO

“Basta de bandidaje y de usar a las instituciones para beneficio propio”, dijo ayer el precandidato a la presidencia de la República por el movimiento Colorado Añetete, Arnoldo Wiens en un acto en Yby Yaú, Concepción. Reclamó que para colmo a este gobierno de Santiago Peña se les denuncia y los que levantan la voz son perseguidos. Tiroteó especialmente contra el titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, al que por “ética” exigió renunciar o que lo echen.

Por ABC Color

El precandidato colorado disidente por el abdismo, Arnoldo Wiens inició ayer una gira por el departamento de Concepción, donde entre otras actividades, acompañó al candidato a intendente de Yby Yaú por su movimiento, Rutilio Canale, y se hizo eco de los reclamos contra el gobierno de Santiago Peña.

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Basta de bandidaje y de usar las instituciones para beneficio propio, porque asfixian a la sociedad”, reclamó Wiens, remarcando que ahora incluso gente de sus propias filas así como importantes gremios como la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) ven que es insostenible la corrupción con la que se maneja.

“Entre ellos se amenazan y se desafían, (dicen) que se coimea en el gobierno, que hay gente que se enriquece” y “ya decía Feprinco, el Gobierno tiene que disminuir la corrupción y que hoy hay mucho gasto innecesario”, pero cuando son otros los que denuncian, “nos persiguen”, sostuvo.

Lo de “las denuncias entre ellos” hace referencia a los dichos de referentes del cartismo cercanos al presidente del Partido Colorado y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, que dieron a entender que en el gobierno de Peña hay “olor a coima” que se solicita a empresarios para ganar licitaciones.

“Guái el que levante la voz, y al que critica -como yo- se le imputa, ya me persiguen con la justicia. Iñaña (son malos) con devoción esta gente que manda ahora, no quiere escuchar críticas", afirmó.

Pese a esto dijo que no pretende callarse y que no quiere “ser presidente para hacer estas barbaridades que hace esta gente”, sino para cambiar la situación.

Mencionó la lamentable administración del Instituto de Previsión Social (IPS), a cargo de Jorge Magno Brítez, que de manera inexplicable, pese a una administración plagada de denuncias de corrupción, falta de medicamentos y varios casos de negligencia criminal, sigue con respaldo de Peña.

Le digo al presidente IPS: Renunciá ahora mismo si tenés alguna ética. Una vergüenza en IPS cómo se roba, cómo se desvían las licitaciones. No puede seguir un día más frente a esta administración, tiene que cambiar absolutamente", fustigó.

Finalmente, dijo que está de “acuerdo con el reclamo porque con esta clase de manejo en el IPS no se va a construir ningún hospital ni se va a atender a la gente”, mientras sí “se está desviando para los amigos las licitaciones y no para la gente que tiene que servir el IPS”.