¿Cartistas en Diputados propondrán su dupla para Alliana?: Los últimos salieron de Cámara Baja

El pasado jueves, el presidente del Congreso, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez desde Mburuvichá Roga anunció que esta semana definirán un candidato de entre los senadores para hacer dupla con el actual vicepresidente y aspirante por Honor Colorado a la presidencia en 2028, Pedro Alliana.

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Antes que ellos, los gobernadores también se apuntaron, pero donde hay silencio por ahora es en la bancada cartista en Diputados, pese a que en la semana compartieron un partido de fútbol con Santi y Alliana.

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Ante consultas a miembros del bloque de Honor Colorado en Diputados, estos afirman que de momento “no hay apuro”, que queda aún un largo tiempo para dicha definición, basados también en las otras candidaturas dentro del partido.

Los consultados optaron por hablar de manera extraoficial, ya que no se debatió aun en bancada lo de una nominación por parte de Diputados, aunque podría ser tema de debate en la reunión de bloque que tienen mañana al mediodía, como todos los lunes.

Según refirieron, tras la aceptación de la candidatura de Alliana la semana pasada, los tiempos parecen haberse acelerado innecesariamente, ya que ninguno de los otros precandidatos colorados han definido aún su dupla: Es el caso del abdista Arnoldo Wiens (ANR, Colorado Añeteté); del senador apoyado por Hugo Velázquez, Luis Pettengil (ANR, Fuerza Republicana); y eventualmente la senadora Lilian Samaniego (ANR, Causa Republicana).

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De todos modos, en Diputados de momento hay un solo nombre que suena como posible propuesta, el de Raúl Latorre, que el 30 de junio inicia su cuarto periodo consecutivo como presidente de Diputados.

Los dos últimos surgieron de Diputados

En cuanto a antecedentes más reciente de vicepresidentes electos, coincide que los últimos saltaron directamente de diputados, como es el caso del actual vicepresidente Pedro Alliana, que en el periodo anterior fue diputado y presidente del Partido Colorado; y antes que él, exdiputado Hugo Velázquez, que fue dupla electa de Mario Abdo Benítez.

Para completar el periodo tras la destitución del expresidente Fernando Lugo, donde Federico Franco (PLRA) asumió el sillón presidencial, fue designado vicepresidente el entonces senador Óscar Denis (PLRA), aunque también tuvo su paso por diputados, y antes por la Gobernación de Concepción.

Entre los dos periodos antes citados, en el gobierno de Horacio Cartes el elegido fue Juan Afara, en su caso de entre las filas de los gobernadores.

La renuncia a la vicepresidencia de Afara para aspirar al Senado dio paso a un caso inédito, que por designación (no por elección popular) por primera vez asumió la vicepresidencia de la República una mujer, Alicia Pucheta, en su caso, proveniente del Poder Judicial (exministra de Corte).

Senadores, gobernadores y ministros ya están en la carrera

El anuncio de los senadores se dio tras almorzar con el presidente de la República, Santiago Peña y el vicepresidente y precandidato Alliana, donde los senadores cartistas anunciaron que entre los 14 miembros de la bancada cartista nominarían un candidato a vicepresidente.

A decir del senador Derlis Maidana (ANR, HC), elegirían un “papable”, es decir, una opción para que Alliana la considere, y que también incluirían entre los electores y elegibles a los senadores con permiso ejerciendo otros cargos: es decir, el ministro de Vivienda, Urbanismo y Hábitat, Juan Carlos Baruja (cuyo nombre suena hace tiempo); el del Interior, Enrique Riera; el de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez y el embajador paraguayo ante los Estados Unidos de América, Gustavo Leite.

Los gobernadores también en estos días comunicaron a Alliana su intención de ser tenidos en cuenta para acompañarlo en una chapa presidencial, donde se apuntó el actual presidente del Consejo de Gobernadores y representante de Guairá, César “Cesarito” Sosa (ANR, HC).

Entre los ministros del Ejecutivo también saltaron nombre por consideración del propio Alliana, que citó de entre los nombres que suenan para segundearlo al actual ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme.