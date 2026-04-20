Dupla: Alliana piropea a Maidana pero asegura que no hay “apuro”

“No hay ningún apuro, nosotros dijimos que íbamos a abocarnos a estas elecciones municipales y después estaríamos seguramente viendo (sic)”, expresó Pedro Alliana, vicepresidente de la República y futuro precandidato presidenciable por el movimiento Honor Colorado para las elecciones del 2028.

Sus declaraciones fueron vertidas tras un acto oficial en la ciudad de Encarnación, donde acompañó al presidente Santiago Peña en un día de Gobierno.

En otro momento Alliana indicó que se realizarán mediciones pero la decisión se tomará en equipo. “Vamos a hacer algunas mediciones, yo no sé el mecanismo, a mí me dio la potestad (Horacio Cartes) de que yo pueda elegir, yo quiero compartir y tomar la decisión junto con el equipo comando, no quiero hablar de eso. Tengo bien acordada mi hoja de ruta, me voy a abocar lo que es mi función como Vicepresidente de la República, luego estaremos trabajando seguramente por la candidatura, de la lista 1 a las elecciones municipales y no hay ningún apuro”, manifestó el segundo del Poder Ejecutivo.

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Posibles precandidatos

Consultado sobre los probables precandidatos a vicepresidente por HC, Alliana citó al senador colorado cartista Derlis Maidana. “Le manifesté también mi cariño y aprecio por Maidana”, contó.

Alliana también citó al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre; el ministro de la Vivienda y senador con permiso Juan Carlos Baruja.

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La semana pasada elogió al ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme. Otros posibles postulantes a la Vicepresidencia, se citan a César Luis “Cesarito” Sosa, actual gobernador de Guairá.