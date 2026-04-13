Riera afirma que el embajador Gustavo Leite debe renunciar

La semana pasada, el ministro del Interior, Enrique Riera, sin dar nombres, se despachó contra “cuervos” y “carroñeros” que pretender aprovecharse de la situación de convalecencia de líder, aludiendo al expresidente y jefe de Honor Colorado, Horacio Cartes.

El secretario de Estado señaló que estos actores “intentar sacar provecho político” sobre la situación de salud por la que atraviesa el titular de la Asociación Nacional República (ANR), quien está en proceso de recuperación tras una intervención quirúrgica que se sometió a fines de febrero pasado.

Una de la voces en el cartismo que cuestionó al gobierno es el embajador paraguayo en Estados Unidos, Gustavo Leite. La semana pasada el senador colorado cartista con permiso lanzó una serie de críticas hacia el exministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos. También aprovechó para mencionar que durante el gobierno de Horacio Cartes (HC) “no había ni olor a coima”.

Leite alegó algunos empresarios y proveedores supuestamente hasta ahora le mencionan que durante el Gobierno del expresidente Horacio Cartes (2013 - 2018) “no había ni olor a coima” y tampoco “no nos rompían las bolas”.

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Al respecto, Riera opinó que el diplomático debería dar un paso al costado. “Para mí que él siente que ya cumplió su misión como embajador y quiere volver al Senado. Es un hombre de perfil técnico pero con un carácter especial”, afirmó el ministro del Interior, a 780 AM.

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Además, Riera aseveró que no vio con buenos ojos que Leite confronte abiertamente con la Cancillería nacional, a cargo de Rubén Ramírez Lezcano. “El diálogo es la solución más adecuada, más cuando uno forma parte de un mismo equipo”, remarcó.

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Leite no cumplió un año en el cargo

El 25 de julio del 2025, Gustavo Leite obtuvo el acuerdo constitucional del Senado para asumir el cargo de embajador ante la administración Donald Trump.

Luego, el 7 de setiembre de ese año, Leite presentó sus cartas credenciales ante el presidente Trump, con lo cual quedó oficialmente acreditado ante la Casa Blanca.

Leite forma parte del denominado cupo político. Es decir, no forma parte del escalafón diplomático.

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Tirón de orejas

El canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, convocó el viernes pasado al embajador en EE.UU. Gustavo Leite, para “expresarle su disgusto por sus últimas declaraciones” y recordarle que como diplomático ”está obligado a mantener una conducta acorde a sus funciones". El senador con permiso se disculpó y asegura que se extralimitó.

Según la información oficial, Ramírez Lezcano le “señaló que la normativa que regula el Servicio Diplomático y Consular, establece muy claramente que manifestaciones como las que hizo a los medios no corresponden”.

“Además, le dejó en claro que situaciones de este tipo no deberían repetirse; a fin de mantener el correcto funcionamiento institucional”, refiere el comunicado.

Finalmente, Leite, de acuerdo al reporte, “admitió que cometió un error y que se extralimitó. Expresó que de ahora en más tendrá una conducta acorde a su condición de representante de nuestro país en el exterior”.

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¿Qué dice la ley?

No es la primera vez que el embajador Gustavo Leite emite declaraciones que por su investidura está vedado. El año pasado, a poco días de asumir su cargo en Washington DC, acudió a la sede de la ANR para dar una charla partidaria. ¿Pero qué disponen la ley diplomática?

La Ley Nº 6935/2022, que regula el Servicio Diplomático y Consular, así como el Servicio Administrativo y Técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, refiere en el apartado de “De los Deberes, Prohibiciones y Derechos”, artículo 42, lo siguiente: “Los funcionarios del Servicio Diplomático y Consular deberán lealtad únicamente a la República y a sus instituciones, a las que están obligados a servir con independencia de personas, grupos políticos o partidos. En tal sentido, ajustarán sus actos al ordenamiento jurídico nacional y a las instrucciones y directivas que se les impartan dentro del orden jerárquico al que pertenecen. En sus relaciones con autoridades o representantes extranjeros y de organismos internacionales, observarán también las normas del derecho internacional y los usos y prácticas diplomáticas generalmente reconocidas”.

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En tanto, el artículo 46, indica: “Los funcionarios del Servicio Diplomático y Consular, en cuanto fuere aplicable, deberán abstenerse, inciso k) Ejercer cualquier tipo de actividad proselitista de carácter político-partidario en el desempeño de sus funciones”.