Senado: Liseras, dispuesto a asumir banca de Hernán Rivas ante posible negativa de Borba

La intención de la Cámara de Senadores –donde el oficialismo cartista tiene mayoría- es blindar a Hernán Rivas con permiso ilegal y la oposición define el quorum (ANR, Partido Colorado), que le permitirá ausentarse del Senado por un plazo indefinido de tiempo para hacer frente a los procesos judiciales abiertos en su contra por el supuesto uso de un título universitario falso, creó una situación de cierta incertidumbre sobre quién reemplazará al parlamentario en la Cámara Alta.

Según la conformación de la lista de suplentes del Partido Colorado en el Senado, corresponde que Julio Borba, exministro de Salud del gobierno de Mario Abdo Benítez, tome la banca de Rivas. Sin embargo, rumores indican que Borba planearía permanecer en el sector privado y no tendría interés en ir al Senado, con lo que la banca pasaría al siguiente suplente, el exdiputado cartista Carlos Liseras, actual presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).

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La situación tiene una complicación más: el aparentemente inminente regreso a país y al Congreso de Gustavo Leite, quien recibió un permiso del Senado para dejar temporalmente su banca cuando fue designado embajador de Paraguay en los Estados Unidos.

Referentes del cartismo admitieron que el regreso de Leite es casi un hecho confirmado y podría producirse en julio, por lo que la persona que asuma la banca en reemplazo de Rivas solo estaría en el Senado por un periodo de unos pocos meses.

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“Sería un privilegio para mí ocupar ese escaño”

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el exdiputado Liseras señaló que, hasta el momento, Julio Borba no ha manifestado en público su voluntad de no asumir la banca que quedará vacante en el Senado, por lo que el escaño sigue correspondiendo al exministro.

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Sin embargo, el exparlamentario cartista enfatizó que asumirá la banca en caso de que Borba renuncie a la misma.

“Yo soy un hombre de equipo, claro que voy a asumir en caso de que (Borba renuncie a la banca), sería un privilegio para mí ocupar ese escaño”, dijo Liseras. “Creo que estamos preparados para asumir el reto, me formé para eso, si el equipo político (del movimiento oficialista cartista) Honor Colorado precisa de mi presencia en el Parlamento, ahí voy a estar”.

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Liseras añadió que conversará con el presidente Santiago Peña sobre su reemplazo en la titularidad del Conajzar –que regula las licencias y concesiones para la explotación de juegos de azar en Paraguay– en caso de que se materialice su paso al Senado, pero indicó que aún no ha habido conversaciones sobre un reemplazante en particular.