Piden acciones civiles para anular el título de abogado de Rivas

La Diputada Rocío Vallejo, de la bancada opositora dió entrada a un pedido de Declaración para instarle al Ministerio Público que inicie las acciones civiles para “plantear la nulidad del título de Rivas”. El pedido será puesto a consideración del pleno de la cámara baja en la instancia de “sobre tablas” de la sesión de la fecha.

La diputada Vallejo en entrevista ante medios de prensa sostuvo que la Fiscalía debe ir “contra la Universidad Sudamericana”, porque la situación se va agravando sobre todo porque saltan otros casos de autoridades y particulares con dudosa legitimidad de títulos de ésta casa de estudios.

Entre los cuestionados por sus dudosos títulos universitarios figura el Diputado también colorado cartista, Yamil Esgaib y su hijo el concejal Nasser Esgaib.

Se suma, las llamativas expresiones del exdecado de la universidad sudamericana Oscar Rodriguez Kennedy al mencionar en una entrevista que “Vino a presionar a que firme el título y a amenazarlo que iba a demandarlo, o sea, otra vez uso indebido de influencias, ¿verdad?. O sea, empeora aún el caso para el renunciante senador Rivas”, declaró la diputada patriaqueridista.

Agregó que el caso es muy grave, porqué se le debería obligar a las autoridades de ésa universidad cuando es una cuestión que está dentro de la legalidad, se preguntó Vallejo.

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Agregó que fue muy gráfica la expresión de Rodríguez Kennedy al mencionar “nos trajeron el pescado podrido”.

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Investigar a los administrativos

En ese contexto, la diputada Vallejo refirió que existe toda una estructura y canales previos hasta la firma del título universitario que debe indagarse en profundidad por las autoridades. Y agregó que se debe identificar con “nombre y apellido” quiénes son los responsables.

Apuntó que tanto la Fiscalía como el MEC deberían de investigar a esta universidad.

La iniciativa de la diputada Rocío Vallejo, tiene el acompañamiento de otros diputados integrantes de la bancada opositora.

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Reforzar controles internos

Por otro lado, recomendó al MEC revisar sus procesos internos de validación de títulos universitarios.

Finalmente, instó a los doctores Euclides Acevedo y Rodríguez Kennedy, que pidan perdón y den los nombres de quienes estuvieron involucrados en el área administrativa o académica de esa universidad.

Esta iniciativa se suma a otra ya aprobada la semana pasada por el pleno de la cámara baja, y por unanimidad la declaración “que insta a la Corte Suprema De Justicia - Poder Judicial a cancelar la matrícula profesional del señor Hernán David Rivas Román”, presentado también por la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), aunque el punto no estuvo exento de controversia.