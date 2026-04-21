Lugo está estable, sigue de cerca la política nacional y recibe a visitantes

Tras cumplirse 18 años de la Victoria de Fernando Lugo, el 20 de abril de 2008, el expresidente de la República reapareció en una fotografía junto al exsenador Sixto Pereira y el ministro de la Corte y exsenador liberal Víctor Ríos.

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Su médico particular, Jorge Querey, dijo que el exmandatario tuvo un proceso de recuperación indudable tras el accidente cerebrovascular que sufrió en agosto de 2022.

Agregó que Lugo, exsenador de 2013 a 2023, también tuvo una mejora muy significativa y una rehabilitación importante. Explicó que actualmente el exobispo de San Pedro se desplaza solo, se alimenta por su cuenta, sin sondajes ni gastrostomía y solo tiene las limitaciones propias de la edad. Agregó que también comprende perfectamente lo que se le dice y lo que escucha.

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No obstante, Querey dijo que la principal secuela es la limitación con respecto a su expresión con una “voz arrastrada”, pero con todas sus respuestas adecuadas pero no muy largas.

Añadió que Lugo tiene una gran disciplina en cumplir su tratamiento de rehabilitación, siempre en Paraguay, con un equipo de fisioterapeutas. También destacó que el exobispo mantiene una fuerte fe y que es un gran creyente.

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En cuanto a sus actividades, dijo que recibe o hace visitas solo “socialmente”.

Dijo que con bastante regularidad tiene reuniones con sus allegados en donde conversa de política nacional y actualidad en que este siempre brinda su opinión o directiva en temas de relevancia social con frases cortas, “como siempre lo hizo”, dijo el galeno.

Querey agregó que la reunión con Sixto Pereira y el ministro de la Corte Víctor Ríos es una de las numerosas reuniones que mantiene constantemente. Recalcó que también recibe a referentes políticos y “amigos” del coloradismo así como de la oposición.

“Él con bastante frecuencia tiene ese tipo de visitas. Algunas salen públicamente y otras no”, aclaró.

Historia del Bloque

Fernando Lugo tras renunciar como obispo fue presidente del Paraguay del 2008 al 2012, poniendo fin al mandato de la ANR en Paraguay. Sin embargo, fue destituido por un polémico juicio político tras la masacre de Curuguaty, ocurrido en junio de 2012.

Para las elecciones de 2013, Lugo encabezó la lista del Senado del FG e ingresó junto con otros cuatro legisladores: Hugo Richer, Esperanza Martínez, Carlos Filizzola y Sixto Pereira, reuniendo en 238.000 votos.

En el 2018 la concertación tuvo 269.000 votos, logrando seis escaños. Sin embargo, en el 2023 solo logró 60.714 votos y obtuvo un solo escaño para Esperanza Martínez. La enfermedad que sufrió Lugo en el 2022 incidió en la falta de votos para su postulación.

En 2023, en la lista del Senado, Esperanza Martínez tuvo 11.735 votos preferenciales; Fernando Lugo 9.376 votos; Ermo Rodríguez 6.245 votos; Leo Rubín 4.179 votos; Najeeb Amado 4.154 votos y Sixto Pereira solo tuvo 3.933 preferenciales, entre otros.

Tras las elecciones del 2023, Esperanza Martínez denunció que Euclides Acevedo y el exsenador del Frente Guasu, Jorge Querey, lanzaron una chapa presidencial que dividió y debilitó al Frente Guasu en 2023.