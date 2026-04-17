Bachi Núñez minimiza “permiso ilegal” de Hernán Rivas y rechaza convocar al fiscal general

Uno de los puntos más sensibles del caso gira en torno a la denuncia de supuesta amenaza contra la fiscala Patricia Sánchez.

Consultado sobre la posibilidad de convocar al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, Núñez rechazó esa alternativa y argumentó que hacerlo sería una forma de presión indebida.

“Eso es coaccionar al fiscal general. Yo no puedo llamarle”, afirmó, insistiendo en que el Ministerio Público debe actuar con independencia.

El titular del Congreso sostuvo que la Fiscalía debe encargarse de verificar las denuncias y avanzar en la investigación sin interferencias del Poder Legislativo.

Minimiza cuestionamientos sobre la legalidad del permiso

Frente a las críticas de inconstitucionalidad planteadas por varios parlamentarios y parlamentarias, Núñez adoptó una postura flexible. Si bien reconoció que el permiso no está expresamente previsto en la Constitución, indicó que existen antecedentes en periodos anteriores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Santiago Peña sigue minimizando el caso Rivas: “Siempre va a haber voces críticas”

“Se ha hecho en más de quince oportunidades”, aseguró, al tiempo de señalar que será el pleno el que determine si corresponde o no aceptar el pedido.

“Respeto las opiniones, pero no son la Corte Suprema”, respondió ante los cuestionamientos de legisladores opositores.

Niega “protección” a Rivas

Ante reiteradas consultas sobre un supuesto blindaje político, el presidente del Senado negó que exista una estrategia para proteger a Rivas. “¿Qué protección estamos hablando? Está dando un paso al costado con dos sentencias a favor”, sostuvo.

Además, remarcó que el legislador enfrenta un proceso judicial con fallos favorables en dos instancias, lo que -según dijo- también debe ser considerado en el análisis político.

Núñez explicó que el procedimiento será claro: el pedido será tratado en sesión plenaria y, en caso de aprobarse, se habilitará la convocatoria al suplente.

Lea más: Esperanza Martínez critica “blindaje cartista” a Rivas y advierte trabas para su expulsión

En ese escenario, mencionó al exministro de Salud Julio Borba como posible reemplazante, aunque advirtió que si este no asume, se correrá la lista para convocar al exdiputado Carlos Liseras.

También indicó que evaluarán con asesoría jurídica cuántas convocatorias pueden realizarse antes de pasar al siguiente en la lista.

Definición de candidato a vicepresidente

El titular del Senado también confirmó que la bancada oficialista mantuvo una reunión con el presidente de la República y referentes del movimiento Honor Colorado, donde se abordaron varios temas políticos.

Adelantó que entre el lunes o martes se realizará un encuentro clave para definir una propuesta de candidato a vicepresidente que acompañe a Pedro Alliana.

Sobre el perfil del eventual candidato, Núñez fue claro: “Yo iría con un perfil político”, descartando la idea de apostar por un perfil exclusivamente técnico como había solicitado Alliana.