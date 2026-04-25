Asunción: Cartista Camilo Pérez asegura que no permitirá imposiciones

“¿Les pregunto: Tengo pinta (sic) que permitiré que me impongan algo”? ¿Si nunca permití por qué permitiré ahora?“, expresó hoy el precandidato a intendente de Asunción por el movimiento Honor Colorado, Camilo Pérez López Moreira, en No Tiene Nombre de ABC. El dirigente deportivo es actualmente presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP).

El postulante colorado cartista busca reemplazar en el cargo al cuestionado intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, también del mismo sector, quien tiene varias causas abiertas en la Fiscalía y uno de ellos, es el proceso judicial por el caso “detergentes de oro”. Por su desastrosa gestión, Rodríguez renunció a mediados del 2025 luego de un lapidario informe final de intervención de la Comuna a cargo de Carlos Pereira.

En tanto, en la Cámara de Diputados era inminente su destitución porque el cartismo le soltó la mano y por esa razón dimitió. Le reemplazó en el cargo el entonces concejal Luis Bello, integrante del equipo que ahora acompaña a Camilo Pérez en la campaña con miras a las internas municipales del 7 de junio próximo.

Insistido sobre las presiones que recibiría si es electo intendente, Pérez, contestó: “Así van a ser las cosas. No voy a ser cómplice de nada. Mira, es algo que tengo muy claro y no voy a cambiar ni un ápice. Como te dije, estoy en un momento de mi vida en el que quiero dejar huella. No quiero venir aquí a perder el tiempo”, aseveró.

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Sobre el punto, Camilo Pérez fue insistido que en su campaña precisamente le acompañan once concejales que buscan la reelección y que son cómplices de la desastrosa gestión de Nenecho Rodríguez. Respondió: “La verdad es que estoy muy orgulloso de mis candidatos a asesores. Creo que el movimiento Honor Colorado ofrece la gama más variada posible de candidatos a asesores. Tengo gente. Tengo un historiador (Fabián Chamorro). Tengo al excapitán de la Selección Paraguaya de Fútbol, ​​Pablo da Silva. Tengo arquitectos", expresó.

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Pérez señaló, además, que Honor Colorado tiene dos listas de concejales con “la oferta más variada de candidatos”.

Seguidamente, a Camilo Pérez se le señaló que no tiene experiencia política-partidaria y que carece del roce con la dirigencia de base, como sí lo tiene Arnaldo Samaniego, senador, exdiputado, exjefe comunal asunceno y precandidato a intendente de Asunción por la disidencia colorada. Rechazó la afirmación.

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“Quizás él (Arnaldo Samaniego) tenga más experiencia, pero yo tengo una relación con ellos (dirigencia de base) que, según me dijeron, nunca habían tenido con ningún otro candidato. Tengo una relación muy cercana con ellos y estoy orgulloso de ellos. Y estoy orgulloso del trabajo que realizan los equipos regionales de Honor Colorado”, manifestó el precandidato colorado cartista.

“No todos son malos”

En otro momento a Camilo Pérez se le insistió que once concejales colorados cartistas se presentan a la reelección e integran las listas que le acompañan en su campaña.

Por ejemplo, los cómplices del exintendente Nenecho Rodríguez son entre otros, Nasser Esgaib, Marcelo Centurión y Miguel Sosa.

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El precandidato respondió: “Creo, creo, y repito, que la gente tiene en nosotros el menú de candidatos al consejo más importante, interesante y gente. Estamos en una democracia. La gente puede juzgar el trabajo de cada uno, ¿verdad? No todos son malos. También hay que tener en cuenta el grado de positivismo de cada uno. La gente puede juzgar. Es decir, faltan 44 días para las elecciones y estamos seguros de que la gente votará por quienes realmente trabajaron por la ciudad. No todos son malos", manifestó el precandidato cartista.