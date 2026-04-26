Política
26 de abril de 2026 - 10:51

Sin Fonacide ni royalties se acabó el negocio de crear intendencias; 136 distritos tienen menos de 10.000 habitantes

Aulas en pésimo estado. (foto de archivo)
Aulas en pésimo estado. (foto de archivo)abc color

Sin la disponibilidad del dinero del Fonacide y de los royalties de Itaipú, se acabó el negocio parlamentario de crear municipios en todo el país, desviar fondos e instalar intendentes familiares en zonas del narcotráfico. Desde agosto de 2013 fueron creadas 14 comunas pero solo de ellas tienen más de 10.000 habitantes -la ley exige esa cantidad como mínimo-. De los 263 distritos en todo el país, 136 violan ese requisito legal. Ahora aumentan las leyes para crear juzgados y registros notariales.

Por ABC Color

En las elecciones municipales previas del 2021 y en las del 2015, en la Cámara de Diputados “llovían” proyectos de ley para crear distritos o ciudades. En los gobiernos de Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez fueron creados 14 distritos (ver la lista más abajo), pero ahora este debate está prácticamente olvidado.

El argumento era cumplir el “sueño” de los pobladores y colonos de desprenderse de sus respectivas comunas porque se sentían “olvidados”. En esas comunidades no se generaban ingresos por tasas y se dependía exclusivamente del gobierno Central. Se les prometía escuelas, rutas y otras obras que nunca fueron concretadas.

Lea más: Intendentes esconden royalties con impunidad en plena campaña

Lo cierto era que los legisladores solo buscaban crear feudos municipales y policiales para sus parientes y así acceder al Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y los royalties de Itaipú cuyo uso después se negaban a rendir a la Contraloría. Varios jefes municipales fueron procesados por desvío de fondos. Eso sin mencionar la protección, ayuda o encubrimiento a grupos de narcotraficantes en la frontera.

Lea más: Condenan a 5 años de cárcel a exintendente por desvío de royalties y Fonacide

El último distrito se creó en 2021 y ahora que el gobierno de Santiago Peña decidió desviar el Fonacide, los royalties de Itaipú y todos los pagos de compensaciones para financiar su programa “Hambre Cero”, casi ningún legislador pide crear distritos.

DistritoAño de creaciónHabitantes (2022)

Cerro Corá

2020

10.690

Boquerón

2021

16.764

Laurel

2020

2.586

Itacuá

2021

2.377

Paso Horqueta

2020

7.646

Campo Aceval

2020

5.848

Nueva Asunción

2021

3.172

San José del Rosario

2020

4.119

Karapaí

2013

4.988

Maracaná

2016

15.357

Puerto Adela

2018

1.326

Arroyito

2016

8.292

María Antonia

2016

3.000

San Vicente Pancholo

2016

11.000

Durante el gobierno de Horacio Cartes se crearon seis distritos: Karapaí, Maracaná, Puerto Adela, Arroyito, María Antonia y San Vicente Pancholo.

Lea más: Denuncian por supuesta lesión de confianza al intendente de María Antonia

Solo Pancholo y Maracaná cumplen el requisito legal de contar con más de 10.000 habitantes, establecido en la ley orgánica municipal.

En el gobierno de Mario Abdo Benítez se crearon ocho distritos: Cerro Corá, Boquerón, Laurel, Itacuá, Paso Horqueta, Campo Aceval, Nueva Asunción y San José del Rosario. Solamente Cerro Corá y Boquerón cumplen el requisito de los 10.000 habitantes.

El último distrito creado fue Nueva Asunción (exChaco’i) en 2021 un feudo del titular del Senado Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) avanzada la construcción del Puente Héroes del Chaco y el inicio de la especulación inmobiliaria e industrial en esa zona.

Inauguran nueva sede de los juzgados de Primera Instancia en la ciudad de Capiatá.
Inauguran nueva sede de los juzgados de Primera Instancia en la ciudad de Capiatá.

Ciudades con población de pueblos

Según datos públicos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de los 263 municipios del país 136 incumplen el requisito legal de contar con más de 10.000 habitantes. Según estos datos disponibles en la web correspondiente al censo del 2022 el caso más extremo es la ciudad de San Carlos Apa, con menos de 850 habitantes pero debe contar con un intendente y nueve concejales.

En la misma situación están ciudades como Desmochados, Doctor Bottrell y Puerto Adela.

La situación de estos distritos replantea el debate de volver a fusionar distritos de las ciudades que se desprendieron. Pero en Paraguay casi no se registran ejemplos. Una excepción fue Lambaré, que gozó de cierta autonomía hasta fue fue absorbido por Asunción y luego volvió a ser un distrito autónomo por ley.

Creación de juzgados aumenta

En contrapartida, el Congreso experimenta actualmente un creciente número de creaciones de Juzgados, juzgados de paz, registros notariales y otras dependencias del Poder Judicial.