Sin Fonacide ni royalties se acabó el negocio de crear intendencias; 136 distritos tienen menos de 10.000 habitantes

En las elecciones municipales previas del 2021 y en las del 2015, en la Cámara de Diputados “llovían” proyectos de ley para crear distritos o ciudades. En los gobiernos de Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez fueron creados 14 distritos (ver la lista más abajo), pero ahora este debate está prácticamente olvidado.

El argumento era cumplir el “sueño” de los pobladores y colonos de desprenderse de sus respectivas comunas porque se sentían “olvidados”. En esas comunidades no se generaban ingresos por tasas y se dependía exclusivamente del gobierno Central. Se les prometía escuelas, rutas y otras obras que nunca fueron concretadas.

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Lo cierto era que los legisladores solo buscaban crear feudos municipales y policiales para sus parientes y así acceder al Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y los royalties de Itaipú cuyo uso después se negaban a rendir a la Contraloría. Varios jefes municipales fueron procesados por desvío de fondos. Eso sin mencionar la protección, ayuda o encubrimiento a grupos de narcotraficantes en la frontera.

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El último distrito se creó en 2021 y ahora que el gobierno de Santiago Peña decidió desviar el Fonacide, los royalties de Itaipú y todos los pagos de compensaciones para financiar su programa “Hambre Cero”, casi ningún legislador pide crear distritos.

Distrito Año de creación Habitantes (2022) Cerro Corá 2020 10.690 Boquerón 2021 16.764 Laurel 2020 2.586 Itacuá 2021 2.377 Paso Horqueta 2020 7.646 Campo Aceval 2020 5.848 Nueva Asunción 2021 3.172 San José del Rosario 2020 4.119 Karapaí 2013 4.988 Maracaná 2016 15.357 Puerto Adela 2018 1.326 Arroyito 2016 8.292 María Antonia 2016 3.000 San Vicente Pancholo 2016 11.000

Durante el gobierno de Horacio Cartes se crearon seis distritos: Karapaí, Maracaná, Puerto Adela, Arroyito, María Antonia y San Vicente Pancholo.

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Solo Pancholo y Maracaná cumplen el requisito legal de contar con más de 10.000 habitantes, establecido en la ley orgánica municipal.

En el gobierno de Mario Abdo Benítez se crearon ocho distritos: Cerro Corá, Boquerón, Laurel, Itacuá, Paso Horqueta, Campo Aceval, Nueva Asunción y San José del Rosario. Solamente Cerro Corá y Boquerón cumplen el requisito de los 10.000 habitantes.

El último distrito creado fue Nueva Asunción (exChaco’i) en 2021 un feudo del titular del Senado Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) avanzada la construcción del Puente Héroes del Chaco y el inicio de la especulación inmobiliaria e industrial en esa zona.

Ciudades con población de pueblos

Según datos públicos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de los 263 municipios del país 136 incumplen el requisito legal de contar con más de 10.000 habitantes. Según estos datos disponibles en la web correspondiente al censo del 2022 el caso más extremo es la ciudad de San Carlos Apa, con menos de 850 habitantes pero debe contar con un intendente y nueve concejales.

En la misma situación están ciudades como Desmochados, Doctor Bottrell y Puerto Adela.

La situación de estos distritos replantea el debate de volver a fusionar distritos de las ciudades que se desprendieron. Pero en Paraguay casi no se registran ejemplos. Una excepción fue Lambaré, que gozó de cierta autonomía hasta fue fue absorbido por Asunción y luego volvió a ser un distrito autónomo por ley.

Creación de juzgados aumenta

En contrapartida, el Congreso experimenta actualmente un creciente número de creaciones de Juzgados, juzgados de paz, registros notariales y otras dependencias del Poder Judicial.