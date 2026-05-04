Filizzola advierte extrema codicia y corrupción de Peña y su entorno en entrega de red 5G

Rafael Filizzola hizo estas declaraciones a través de su red social X, después que nuestro medio revelara que el exdirectivo y fundador de ueno Bank, Osmar Coronel, aparece como CEO de Nubicom, firma adjudicada para la Red 5G en Paraguay. En dicha licitación, la Contraloría General de la República (CGR) dictaminó que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), cuyo titular es Juan Carlos Duarte, otorgó esta licencia a pesar de la violación del pliego de bases. Nubicom Paraguay SA, es manejada por itti Saeca (exsocia del presidente Santiago Peña).

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“Peña y su entorno llegan a extremos nunca vistos de codicia y corrupción. El único fin que parecen perseguir es la recaudación a costa del Estado. Lo peor es que, en este caso, hablamos de servicios esenciales para que nuestro país sea atractivo para la inversión interna y externa y, por supuesto, para todo tipo de actividades para las que hoy resulta esencial un acceso a internet de calidad”, sentenció el senador en sus redes sociales.

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Tras analizar el proceso licitatorio y la capacidad real de la firma, también advirtió que se entregó la provisión de bienes y servicios estratégicos a una empresa que se presentó tarde, que no es solvente ni demuestra tener experiencia previa para un mercado como el nuestro.

El parlamentario indicó que con la información actual queda “sumamente claro” cómo se adjudicó la banda 5G. “Otro golpe de un Gobierno que se parece más a una banda de maleantes. Mientras los sobres circulan y hasta se pierden en el quincho de Mburuvicha Róga, la licitación terminó, como no podía ser de otra forma, en manos de grupos económicos directamente vinculados al presidente Santiago Peña”, cuestionó el opositor.

“Que el exdirectivo y fundador de Ueno Bank sea el CEO de Nubicom confirma el vínculo directo con el entorno presidencial. Para más, la propia garantía de oferta de la empresa fue emitida por Ueno. Ni siquiera intentaron disimular”, repudió el senador.

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Paraguay perderá US$ 196 millones, advierte

Filizzola agregó que la gravedad de la adjudicación no es solo política. Sostuvo que no se trata únicamente de corrupción al más alto nivel estatal, sino que existe también un daño patrimonial.

Sostuvo que mientras en las licitaciones de la banda 4G (2015-2017) el Estado recaudó US$ 200 millones por la concesión, en la de 5G la ganancia para la Conatel cayó estrepitosamente a solo US$ 4.000.000. “¿Qué excusa puede existir para recibir una oferta cincuenta veces inferior?“, cuestionó.

En cuanto a la adjudicación, Filizzola sostuvo que el proceso estuvo viciado desde el inicio. Afirmó que la Conatel ignoró su propio Pliego de Bases y Condiciones (PBC) para favorecer a Nubicom, que presentó sus estatutos y balances con dos semanas de retraso. Afirmó que correspondía el rechazo directo por extemporaneidad, pero se optó por una validación irregular.

En materia técnica, el legislador dijo además que el respaldo económico de la firma tampoco fue comprobado. Recordó que se exigía un patrimonio neto de US$ 10.000.000, pero las auditorías revelan que la firma no alcanzaba ese monto en 2024.

Sin transparencia, ni usuarios requeridos, ni infraestructura

En dicho contexto, el senador opositor acusó a la Conatel de aplicar una “interpretación favorable” para admitir a Nubicom, violentando la equidad del proceso y la seguridad del servicio. Dijo además que la falta de transparencia es también “alarmante”. “Ante la imposibilidad de verificar con las autoridades argentinas los 100.000 usuarios requeridos en el PBC, se aceptó una simple declaración jurada”, lamentó el parlamentario.

Denunció ademas que el modelo de negocio es “el golpe final”, ya que se les adjudicó el espectro bajo la premisa de una inversión en infraestructura. Sin embargo, el CEO Osmar Coronel admitió que usarán equipos de terceros (modelo Open RAN), reduciendo drásticamente su inversión real en el país.

“Por supuesto, también va a sobrar más dinero para los dueños de la empresa y sus testaferros. Para colmo, y mientras la Conatel habla de un proceso “exitoso”, la empresa ni siquiera cumple los plazos operativos. Hasta ahora, solo reinan el silencio y la inactividad cuando ya se cumplieron los 180 días previstos en los PBC", remató.