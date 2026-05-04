IPS: Peña defiende que consejeros cobren millonarias bonificaciones pese a crisis

Ante cuestionamientos por millonarias bonificaciones que recibieron consejeros del Instituto de Previsión Social (IPS), el presidente Santiago Peña justificó los sobresueldos al considerarlos como parte del salario de los funcionarios y una práctica que se replica desde inicios del ente.

“Es parte de su salario. Yo creo que esto ha sido una práctica desde los inicios de la institución”, sostuvo.

Consultado sobre si no considera negativo este cobro en un ente en crisis como el IPS, respondió: “Eso implica que todas las instituciones que están con algún déficit deberían dejar de percibir. En el caso de Fretes, que viene del sector privado, él, de hecho, está renunciando a sus ingresos a la vez en el sector privado para poder venir a servir a una institución y creo que eso es altamente valorable”, afirmó, refiriéndose al titular del ente, Isaías Fretes.

Pese a defender los sobresueldos, calificó de “desastrosa” la situación actual del IPS, citando deudas masivas y obras paralizadas, aunque manifestó su plena confianza en la gestión de Fretes para revertir dicha situación.

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Combustibles y reclamo al sector privado

Respecto al reciente ajuste de precios en Petropar, el mandatario argumentó que la suba responde a la coyuntura del mercado internacional y al conflicto en Medio Oriente. Sostuvo que, aun con el incremento, la estatal mantiene precios por debajo de los emblemas privados.

Sin embargo, Peña cuestionó la lentitud del sector privado para trasladar la baja del dólar a los precios de la canasta básica.

Agregó que ordenó a la Sedeco y a la Conacom investigar una posible manipulación de precios. “Los ajustes al alza suelen ser inmediatos, pero no así las bajas”, expresó.

Gira por Asia y el modelo filipino

Sobre su próxima agenda internacional, destacó que su viaje a Filipinas y Taiwán busca fortalecer vínculos en una región con “enorme potencial”, potenciada por el Corredor Bioceánico.

Defendió, además, la relación con Taiwán como un lazo que trasciende lo comercial y señaló a Filipinas como un mercado estratégico, tras recordar que dicho país fue el último que alcanzó el grado de inversión antes que Paraguay.

Salario mínimo y senaduría vitalicia

En cuanto al reajuste del salario mínimo, Peña explicó que no se pueden forzar los tiempos legales y que la Comisión Nacional de Salario Mínimo (Conasam) ya inició el diálogo tripartito. Evitó confirmar si la decisión será técnica o política, a la espera del informe oficial.

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Al ser consultado sobre la intención de modificar la senaduría vitalicia para permitir candidaturas activas de expresidentes, aseguró no tener una opinión formada. Afirmó que su prioridad es completar su mandato hasta 2028, descartando interés en futuras candidaturas legislativas por el momento.