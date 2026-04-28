Igual a Rivas: Esgaib no aclara sobre su dudoso título de administrador y corre ante el retruque

Semanas después de que se plantearan serias dudas sobre su título universitario y habiendo prometido dar explicaciones hoy ante el pleno de la Cámara de Diputados, el diputado cartista Yamil Esgaib finalmente terminó sin explicar nada y solamente atacando a su colega Raúl Benítez (Independiente), que fue el que expuso su caso, así como el de su hijo, abogado dudoso y concejal de Asunción, Nasser Esgaib.

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El mismo ya fue abriendo el paraguas para no dar explicaciones, alegando que las serias dudas sobre su título eran un “ataque” al cartismo.

“No voy a caer en el juego y en el circo que permanentemente están ocasionando con la intención de desprestigiar y denostar contra el movimiento del Partido Colorado que pertenezco (Honor Colorado)”, alegó.

Entre las principales dudas sobre el título de Esgaib de la Universidad Sudamericana, la misma que otorgó el presunto título falso a Hernán Rivas, figura que el diputado cartista había terminado en 3 años una carrera que tiene una malla curricular de 4 años.

En el caso de Nasser es peor, ya que supuestamente terminó en 3 años la carrera de Derecho, que exige 5 años de estudio.

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“Mi respuesta va a ser que recurra a las instituciones correspondientes la gente interesada y le agradezco por ese interés, y ahí van a recibir la respuesta. No tengo nada que esconder", señaló sin poder demostrar nada sobre su formación universitaria.

En todo momento se refirió a su historía académico de educación básica y secundaria, no así sobre las dudas sobre su formación terciaria.

“Pasé por la escuela República Argentina, por el colegio Salesianito, pasé por el Colegio Nacional de la Capital, por el colegio San José y no tengo nada que esconder a nivel escolar, universitario, en lo que sea; y la gente interesada recurra a donde corresponde, porque de mi parte no van a tener el circo que quieren crear”, inisistió sin realmente despejar las dudas.

Tiró la piedra y escondió la mano

La gran parte de su intervención fue pretendiendo atacar a su denunciante, el diputado Raúl Benítez, a quién acusó que supuestamente su familia fue responsable de la quiebra de la empresa de transporte “La gran capiateña”, línea 59.

De hecho, sin tener datos precisos, acusó a la familia de Benítez de supuestamente “deber o estafar al Estado”, pese a que no tenía los datos precisos.

“Me vino una denuncia de una empresa presidente, que estafó a través de un esquema de usura de una familia, del señor Raúl Benítez, que a través de la usura ha conseguido quedarse con una empresa sin tener el conocimiento ni la experiencia y fundió la empresa”, acusó.

Siempre, sin tener datos certeros, insistió con que supuestamente el padre del diputado opositor, “fundió la empresa y creo que hay todavía una deuda impresionante con el Instituto de Previsión Social".

Culminó diciendo que supuestamente lo suyo “está aclarado” y que iba a “pedir un informe en serio a las instituciones correspondientes cómo están esas deudas” que atribuye a la familia de Benítez.

Para no escuchar la respuesta de Benítez se retiró momentáneamente de la sesión.