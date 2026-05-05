Más voces a favor de la pérdida de investidura de Erico: “No puede estar un día más”, dice diputado

Diosnel Aguilera, el diputado liberal por el departamento de Ñeembucú, se pronunció tras la confirmación de la condena a 13 años de prisión que pesa sobre el senador colorado Erico Galeano, hallado culpable de lavado de dinero y asociación criminal y quien pese a estos antecedentes, consiguió que la Cámara de Senadores le otorgue un permiso el mes pasado.

Ahora que la sentencia fue ratificada en una instancia de apelación, varios legisladores de oposición, entre ellos Aguilera, afirman que el próximo paso es que Erico abandone su curul de senador, ya sea renunciando “por decoro” o a través de la pérdida de investidura.

“Realmente es un antecedente nefasto. Además del deterioro que viene sufriendo la figura del Congreso, esto viene a contaminar aún más. Erico no puede estar un día más como senador activo de la República. Esta confirmación en segunda instancia viene a dar la razón a los fiscales e investigadores de que efectivamente este señor estuvo metido en el engranaje del grupo criminal”, manifestó el diputado ante la consulta de los periodistas.

El diputado del PLRA señaló que el condenado senador goza de un blindaje político al ser parte del partido mayoritario en la Cámara Alta. En ese sentido, expresó que sus colegas deben rever su posición y sacarlo en caso de que el senador no presente la renuncia.

“El Congreso no puede seguir pegándose el lujo de mantener a personas con este tipo de antecedentes dentro de su estructura. Acá lo que corresponde, si él no toma por decoro la decisión de renunciar, que al parecer no va a ser así, entonces que quiten la investidura”, sentenció.

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Condenado por lavado y asociación criminal

Erico Galeano Segovia fue condenado el 4 de marzo pasado a la pena de 13 años de prisión al ser hallado culpable de lavado de activos y asociación criminal, un proceso abierto en el marco de la causa que se inició con la Operación A Ultranza Py.

Un Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado declaró probada la acusación fiscal que dejó en evidencia los nexos del legislador con el esquema narco desactivado.

El lunes, el Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, segunda sala, ratificó la sentencia definitiva.

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