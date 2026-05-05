Solicitan pensión graciable para el hijo del fiscal asesinado Marcelo Pecci

El diputado Mauricio Espínola (ANR, Añeteté) presentó hoy, en sesión ordinaria, un proyecto para conceder pensión graciable al hijo menor de edad (M.D.P.A.) del difunto fiscal compatriota, Marcelo Pecci, asesinado por sicarios el 10 de mayo de 2022 en una playa de la isla Barú, Colombia, mientras se encontraba en su luna de miel y minutos después de anunciar, junto a su esposa Claudia Aguilera, su embarazo.

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El legislador destacó principalmente la labor de Pecci en causas como A Ultranza Py, que ayudó a desbaratar una red de alcance internacional. Sin embargo, el Estado paraguayo le ha “pagado” a la familia Pecci Albertini, a la viuda y su hijo, con la falta de respuesta en cuanto a justicia.

“La grave negligencia investigativa y la falta de voluntad política para dar con los autores intelectuales configuran una omisión que el Estado debe, al menos, intentar mitigar. Ante la incapacidad de ofrecer justicia penal efectiva, el Estado paraguayo tiene el deber ético de ofrecer una respuesta mínima de protección y asistencia a la familia del afectado. El otorgamiento de esta pensión graciable se plantea, por tanto, como una medida de reparación necesaria frente a la orfandad de justicia en la que se encuentra la familia", enfatizó el legislador.

El diputado Espínola remarcó además que Pecci “fue un destacado agente fiscal del Ministerio Público, cuya trayectoria se caracterizó por un firme compromiso con la defensa de la legalidad y la persecución de estructuras criminales complejas”.

Acotó que “la entrega, el coraje y la integridad demostrados por el citado fiscal en el ejercicio de sus funciones lo posicionan como un servidor público ejemplar, cuya labor trascendió el ámbito nacional, contribuyendo significativamente a la lucha regional contra estructuras criminales. Su fallecimiento dejó en situación de vulnerabilidad a su núcleo familiar, en particular a su hijo menor de edad".

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Finalmente, también remarcó que Pecci asumió la investigación en causas “vinculadas al crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, áreas en las cuales desarrolló una labor altamente técnica, rigurosa y valiente”.

El proyecto fue presentado hoy, y se solicita que sea tratado en la siguiente sesión ordinaria (martes 12). Ya hubo un proyecto similar planteado en marzo de 2023 en Diputados, pero nunca se trató.