“Censura” en diputados dependerá de la “gentileza” cartista, sostiene Rubén Rubín

Los opositores en la Cámara de Diputados ayer se cansaron de que recurrentemente los cartistas cajoneen todos los pedidos de informes que pueden incomodar al gobierno de Santiago Peña, y dejaron sin quórum la sesión. Se esperaba que hoy en mesa directiva se dé una apertura para cesar con el abuso de la aplanadora cartista.

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“Se pidió un poquito más de gentileza, digamos, con el pleno. Nosotros habíamos pactado al comienzo de este periodo que los pedidos de informes iban a ser libres, pero eso ya fue cambiando, ya nos rechazaron varios a toda la oposición, y bueno, va a depender del oficialismo”, resumió el diputado Rubén Rubin (Independiente) sobre lo conversado en mesa directiva hoy.

No obstante, recordó que los cartistas y sus satélites tienen por sí solos la mayoría para dar quórum (son 44 y requieren solo 41), sin embargo, nunca aparecen todos, por lo que indefectiblemente necesitan también de los opositores.

“Nosotros le decimos nomás que si se van a hacer los gallitos, por lo menos pídanle a su bancada entera que se siente, porque es una locura que nos rechacen todo y después nosotros tengamos que darles quórum otra vez", remarcó Rubin.

Acotó que en todo caso si ponen temas “relevantes para la patria” en el orden del día, claramente se quedarán, pero si es como normalmente se hace que ponen solo temas de intereses mezquinos de los cartistas, menos se van a prestar.

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“Si vamos a aprobar el Presupuesto General de la Nación, si vamos a aprobar eliminar el déficit de medicamentos, si vamos a aprobar eliminar el déficit de pupitres, yo creo que los 80 van a estar sentados, pero casi siempre es ampliación presupuestaria para los muchachos, para mantener la estructura partidaria”, refirió.

Finalmente, también destacó que los pedidos de informe que se rechazan no son temas irrelevantes, sino que justamente son los que tienen que ver con presuntos negociados y malos manejos del gobierno.